OSF St. Clare à Princeton publie les résultats de l’évaluation des besoins en santé communautaire – Shaw Local

Le centre médical OSF HealthCare Saint Clare a annoncé les résultats de son évaluation des besoins de santé communautaire 2022.

Les évaluations des besoins en santé communautaire sont exigées des hôpitaux exonérés d’impôt en vertu de la loi sur la protection des patients et les soins abordables. Menée tous les trois ans par le biais d’enquêtes communautaires, l’évaluation vise à évaluer la santé globale du comté de Bureau et crée une opportunité d’améliorer la santé de la communauté.

559 enquêtes ont été recueillies en 2022, y compris les membres de la communauté les plus à risque en raison de moyens financiers limités.

L’évaluation fait partie d’un effort de collaboration continu entre OSF Saint Clare et des partenaires communautaires, notamment Bruce Jewelers, la ville de Princeton, le Rotary Club de Princeton et MTM Recognition.

Les conclusions de l’évaluation de cette année mettent en évidence les domaines de préoccupation suivants : la santé comportementale, y compris la santé mentale et la consommation de substances, et les comportements sains, définis comme une vie active et une alimentation saine, et leur impact sur l’obésité.

Avec ces domaines à l’esprit, OSF Saint Clare développe une stratégie de mise en œuvre sur trois ans pour le comté de Bureau afin d’améliorer la santé et le bien-être en donnant aux gens les informations, les connaissances et l’accessibilité.

“L’évaluation des besoins de santé de la communauté est un processus précieux auquel OSF participe tous les trois ans”, a déclaré Jackie Kernan, présidente du centre médical OSF HealthCare Saint Clare. “Avec les informations qu’il fournit, nous continuons à collaborer avec des individus et d’autres organisations pour transformer les soins de santé en éliminant les obstacles, en augmentant l’accès et en fournissant les bons soins au bon moment et au bon endroit de la bonne manière pour parvenir à un comté plus sain.”