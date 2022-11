OSF St. Clare à Princeton lance la campagne Tree of Lights – Shaw Local

OSF HealthCare St. Clare Medical Center à Princeton a lancé sa campagne Tree of Lights. Depuis 1990, plus de 115 000 $ ont été amassés et donnés à l’hôpital pour l’équipement nécessaire.

Les étoiles seront placées sur un arbre de Noël dans le hall de l’hôpital à l’extérieur de la boutique de cadeaux Corner Nook. Une contribution, commémorative ou honorifique, achète une étoile d’argent pour 10 $ ou une étoile d’or pour 100 $. Tous les dons sont reconnus sur la liste Tree of Lights près de l’arbre.

Les dons peuvent être postés ou déposés à OSF St. Clare dans la boutique de cadeaux lorsqu’elle est ouverte ou aux bureaux d’inscription près de l’entrée du service des urgences. Les chèques peuvent être libellés à l’ordre de OSF HealthCare Foundation.

Cette année, la campagne Tree of Lights s’est engagée à acheter une aide au rinçage d’endoscope Scope Buddy, une pièce d’équipement pour l’équipe des procédures spéciales.

La sécurité et la prévention des infections sont une priorité absolue chez OSF St. Clare, et le Scope Buddy crée un moyen cohérent, fiable et sûr de rincer les canaux d’endoscope. Il fournit une surveillance améliorée des données, une cohérence de nettoyage accrue et un risque réduit de contamination croisée.

RN-BSN Amy Wright a déclaré que l’équipement est efficace pour éliminer les bactéries.

“L’ajout d’une procédure de rinçage mécanique fiable offre une autre garantie pour protéger nos patients”, a déclaré Wright.

Pendant la saison de Noël, OSF encourage les gens à se souvenir d’une ou plusieurs personnes importantes dans leur vie.