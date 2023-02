OSF St. Clare à Princeton et St. Luke honoré par l’ICAHN pour la qualité des soins – Shaw Local

Le réseau hospitalier d’accès critique de l’Illinois a récemment reconnu OSF HealthCare St. Clare à Princeton et St. Luke à Kewanee pour leur engagement continu envers une qualité de soins exceptionnelle.

Dans le cadre du programme d’amélioration de la qualité des bénéficiaires de l’assurance-maladie du Bureau fédéral de la politique de santé rurale, OSF St. Clare, OSF St. Luke et d’autres hôpitaux à accès critique ont été invités à participer volontairement à quatre domaines définis de résultats de qualité.

Ces quatre domaines comprennent la sécurité des patients/patients hospitalisés, l’engagement des patients, les transitions de soins et les mesures ambulatoires.

“Souvent, dans les hôpitaux ruraux, avoir un membre du personnel dévoué pour résumer et soumettre ces données peut être à la fois chronophage et fastidieux”, a déclaré Laure Fischer, responsable du projet ICAHN Flex Grant. « Ces hôpitaux réalisent à quel point la qualité des soins et un personnel engagé sont importants pour les patients. De la haute direction à l’ensemble de l’établissement, chacun s’efforce d’assurer une qualité continue au quotidien. »

OSF St. Clare et OSF St. Luke ont été reconnus pour être dans le top 10% de tous les hôpitaux à accès critique du pays pour les mesures de qualité des patients externes.

“Nous sommes très fiers de nos équipes pour avoir atteint ce niveau d’excellence en matière de qualité de la santé”, a déclaré Jackie Kernan, présidente d’OSF Saint Clare et d’OSF Saint Luke. « Il s’agit véritablement d’un effort d’équipe qui reconnaît notre dévouement à offrir une expérience de soins de santé dont nos patients et nos partenaires de mission peuvent être fiers.

Le programme d’amélioration de la qualité des bénéficiaires de Medicare a débuté en 2011 comme un moyen pour les hôpitaux à accès critique de démontrer la qualité des soins qu’ils fournissent. Le programme a continué d’évoluer, ajoutant de nouvelles mesures et supprimant celles qui sont obsolètes.

En 2016, l’Office fédéral de la politique de santé rurale a jugé nécessaire que les hôpitaux à accès critique participent à au moins une mesure d’un domaine pour recevoir des opportunités de financement Flex Grant.

Chaque année, le FORHP a augmenté le niveau auquel l’hôpital doit participer pour rester éligible à la subvention Flex Grant. Pour plus d’informations, visitez osfhealthcare.org/news.