OSF sera au jeu Pistol Shrimp du 20 juin pour éduquer le public sur ses services – Shaw Local

Les spectateurs du mardi 20 juin, match Illinois Valley Pistol Shrimp auront l’occasion d’en savoir plus sur OSF HealthCare et ses services de soins de santé.

Le match contre les Normal Cornbelters commence à 19h05 au stade Schweickert, à l’intérieur du parc commémoratif des anciens combattants au 2600 Plank Road, au Pérou.

Les 100 premiers fans présents recevront du pop-corn gratuit offert par OSF. De 17h30 à 19h30, OSF proposera ses services et sensibilisera les personnes présentes.

OSF propose des contrôles gratuits de la pression artérielle sur le OSF King Care-A-Van, aidant les membres de la communauté à comprendre comment établir des soins avec les prestataires et leur présentant OSF MyChart – le site en ligne sécurisé pour la communication avec les prestataires, les résultats de laboratoire et plus encore. Il y aura également une rencontre avec les employés d’OSF, les dirigeants et les prestataires de soins du groupe médical OSF, de la santé au travail, d’OSF OnCall et d’autres.

Appelez le 844-673-2778 pour plus d’informations sur OSF et ses services. Pour les dernières nouvelles sur OSF dans la vallée de l’Illinois, visitez osfhealthcare.org/hereforyou.