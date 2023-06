OSF Rehabilitation au Pérou ouvrira le 10 juillet – Shaw Local

OSF HealthCare a annoncé l’ouverture d’OSF Rehabilitation au 1426 Midtown Plaza au Pérou.

La clinique ouvrira ses portes le lundi 10 juillet et fournira une variété de services de réadaptation, a déclaré OSF dans un communiqué de presse.

L’équipe de réadaptation OSF dispose de thérapeutes qualifiés et certifiés pour aider les patients souffrant de maux de dos ou se remettant d’un accident vasculaire cérébral, entre autres éléments de santé. L’objectif des programmes de thérapie est d’améliorer la fonction, de prévenir d’autres douleurs ou incapacités et d’améliorer la qualité de vie, a déclaré OSF dans un communiqué de presse.

« Notre équipe est dédiée à la vallée de l’Illinois et nous sommes ravis d’être l’une des premières cliniques à ouvrir au Pérou », a déclaré Sonja Martel, vice-présidente des services de réadaptation. « Nous nous engageons à fournir des soins compatissants aux patients et à servir la communauté avec le plus grand soin et amour. »

OSF Rehabilitation à Midtown Plaza fournira des thérapies physiques, professionnelles et orthophoniques. La clinique sera ouverte cinq jours par semaine. Les horaires seront de 7h à 18h du lundi au jeudi et de 7h à 16h30 le vendredi.

En savoir plus sur la réadaptation OSF sur osfhealthcare.org/rehabilitation.