OSF Primary Care à Mendota ajoute un médecin de famille – Shaw Local

OSF HealthCare a ajouté un nouveau médecin de famille pour la communauté de Mendota et les régions avoisinantes.

L’ajout de Maritza Estrada-O’Brien, MD, le 1er août assurera un accès accru aux patients ayant besoin d’un fournisseur de soins primaires au OSF Medical Group – Soins primaires au 1405 E. 12th St., Suite 600, à Mendota , a déclaré OSF dans un communiqué.

Estrada-O’Brien se joint à l’équipe de soins de Mendota et offre un certain nombre de services de soins primaires. Elle est née et a grandi à Mendota et a hâte de redonner à la communauté dans laquelle elle a grandi. En tant que prestataire de soins primaires, elle aime apprendre à connaître ses patients et travailler avec eux tout au long de leur vie, a déclaré OSF.

Elle a obtenu un baccalauréat ès sciences de l’Université de l’Illinois et un diplôme en médecine du Collège de médecine de l’Université de l’Illinois à Peoria.

Les rendez-vous de patients nouveaux ou existants avec le Dr Estrada-O’Brien ou un membre de son équipe de soins peuvent être pris en appelant le 815-538-7200.