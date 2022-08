OSF passe au violet pour sensibiliser aux surdoses de drogue – Shaw Local

Le centre médical OSF St. Elizabeth à Ottawa, le centre médical OSF St. Paul à Mendota et le centre de santé de Streator seront illuminés de lumières violettes du 28 août au 3 septembre.

OSF se joint à des partenaires communautaires pour sensibiliser aux surdoses de drogue et réduire la stigmatisation des décès liés à la drogue. Le 31 août est reconnu comme la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses – une journée qui sensibilise aux surdoses et reconnaît les familles et les amis en deuil.

OSF encourage les gens à s’arrêter et à se souvenir de ceux qui sont morts ou ont subi des blessures permanentes à la suite d’une surdose de drogue et à célébrer les vies qui ont été sauvées.