OSF offrira un programme gratuit pour les diabétiques, une conférence sur place à Ottawa Kroger – Shaw Local

La médecine familiale offrira des programmes gratuits d’une heure sur le diabète animés par Anne Lauterjung, spécialiste certifiée des soins et de l’éducation en matière de diabète, à midi le mardi 8 novembre, au Centre médical OSF St. Elizabeth, 1100 E. Norris Dr., Ottawa.

Lauterjung présentera comment les médicaments aident à faire une différence dans la gestion du diabète. Assistez en personne ou participez virtuellement.

Le programme est ouvert à tous les patients et membres de la communauté. Les participants peuvent se réunir dans les salles de réunion 2 et 3 à OSF St. Elizabeth ou se rencontrer virtuellement via Microsoft Teams. Teams est une plateforme de réunion en ligne qui peut être utilisée depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. L’inscription préalable est obligatoire car les places sont limitées. Une invitation et des instructions seront envoyées par courriel à chaque participant. Inscrivez-vous sur le site Web de l’OSF St. Elizabeth sous classes et événements ou à https://www.osfhealthcare.org/saint-elizabeth/calendar/register/6281/

Les membres de la communauté peuvent également se joindre à Lauterjung à 13 h le dimanche 13 novembre, au North Ottawa Kroger, 2701, rue Columbus, pour une visite du magasin sur place. Lauterjung présentera des informations sur la manière de déchiffrer le code sur les choix alimentaires abordables et plus sains pendant que les participants parcourent les allées des supermarchés. La taille des classes est limitée, vous devez donc vous inscrire en vous rendant sur https://www.osfhealthcare.org/saint-elizabeth/calendar/register/6277/

Pour plus d’informations sur ces événements, contactez Lauterjung en semaine au 815-431-3263.