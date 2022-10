OSF Health ajuste les exigences de masquage – Shaw Local

OSF HealthCare a révisé les exigences de masquage pour les patients, les visiteurs et les employés de ses établissements de santé à la suite des modifications apportées aux exigences de l’Illinois et aux recommandations du CDC liées au COVID-19.

OSF a des installations d’urgence à Ottawa, Princeton, Mendota et Streator.

Les patients et les visiteurs ne sont pas tenus de porter un masque à moins que le transmission communautaire niveau du comté où se trouve l’installation est élevé. Les patients et visiteurs seront invités à porter un masque s’ils ont une infection COVID suspectée ou confirmée ; avez des symptômes d’infection respiratoire (p. ex., ceux qui ont le nez qui coule, la toux, les éternuements); ou avez eu un contact étroit ou une exposition à une personne atteinte de la COVID au cours des 10 derniers jours.

Pour les employés vaccinés contre la COVID-19, les masques ne sont pas obligatoires, sauf si le niveau de transmission communautaire est élevé. Les employés non vaccinés qui ont reçu des exemptions pour des raisons religieuses ou médicales doivent continuer à porter un masque à tout moment, quel que soit le niveau de transmission.

Les dirigeants d’OSF HealthCare continuent de surveiller les niveaux de transmission du COVID-19 dans les communautés qu’ils desservent et feront des ajustements si les niveaux changent. Certaines communautés dotées d’installations OSF HealthCare se trouvent dans des zones considérées comme à forte transmission et continueront à se masquer comme auparavant.

Tout employé ou visiteur est invité à porter un masque, et les masques continueront d’être disponibles, même lorsque les niveaux de transmission communautaire ne sont pas élevés dans leur comté.