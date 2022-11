OSF Health à Princeton accueille un nouveau fournisseur de soins primaires – Shaw Local

OSF Healthcare a annoncé l’ajout de Jennifer Comerford, APRN, à son personnel afin de mieux servir la communauté de Princeton et des régions avoisinantes.

Comerford a commencé avec OSF le 28 novembre au bureau du groupe médical OSF au 535 Park Ave. E.

Comerford rejoint l’équipe de soins à Princeton et prévoit d’offrir un certain nombre de services, notamment le diagnostic et le traitement des maladies aiguës et chroniques, les soins préventifs et les contrôles de bien-être de routine.

Comerford a obtenu un baccalauréat en sciences de la Northern Illinois University et une maîtrise en sciences infirmières de la Purdue University Global.

Appelez le 815-875-4531 pour plus d’informations sur Comerford.