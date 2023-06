OSF annonce l’ajout de médecins à St. Margaret’s – Shaw Local

OSF HealthCare a annoncé l’ajout d’anciens fournisseurs de St. Margaret’s Health à son ministère.

OSF a terminé la première phase de son achat, qui comprend le complexe Midtown Plaza, le centre de santé Midtown et la clinique Granville. Ces emplacements ouvriront bientôt pour offrir à la communauté une variété de nouvelles options de soins, y compris OSF Medical Group – Primary Care ainsi que OSF Rehabilitation.

Rejoindre OSF Medical Group – Primary Care à l’ancien site de Midtown Primary Care :

Dr Grant Reed, Dr Andrew Zidow, Dr Michelle Vasquez, Dr Anju Patel, Dr Kara Fess et Hallie Konieczki, prestataire de pratique avancée (APP).

Rejoindre OSF PromptCare à l’ancien emplacement sans rendez-vous de Midtown :

Dr Rahul Sampat et APPs Amy Corsolini, Brigitte Pratt, Candace Ramirez, Melissa Ramirez, Keith Christensen et Tamara Dunlap-Workman.

Le Dr Shawn Bailey rejoindra Granville Primary Care. Le Dr Dexter Angeles, le Dr Robert Koogler et Todd Kuzma, APP, seront situés à Midtown Plaza.

Rejoindre OSF Soins primaires Princeton:

Dr Travis Swink, Jen Gutshall, APP, et Kellie Kozlowski, IP en santé mentale psychiatrique.

Parmi les autres prestataires qui ont accepté de rejoindre OSF HealthCare, citons : le Dr Louis Lukancic, le Dr Robert Morrow, le Dr Vijay Sharma, le Dr Fazal Khan, le Dr Michael Morrow, le Dr Ricardo Calderon et les APP Cynthia Salazar, Elizabeth Stuart, Britnae Lewis , Patricia Blackburn, Karen Eggers et Taylor Vipond. Emplacements à déterminer.

Les anciens patients de St. Margaret’s doivent demander une copie de leur dossier médical à St. Margaret’s Health.

St. Margaret’s s’est associée à un fournisseur pour aider les patients dans ce processus. Selon le site Web de St. Margaret’s, les instructions pour obtenir des fichiers sont les suivantes : Pour les dossiers de l’hôpital ou de la clinique de Spring Valley, appelez le 815-664-1583. Pour l’hôpital du Pérou ou les cliniques du Pérou, appelez le 815-780-3464 pour les dossiers. Lorsque vous appelez, laissez un message et indiquez clairement votre nom, votre date de naissance, le type de documents requis et un numéro de rappel. Indiquez également où vous souhaitez que vos enregistrements soient envoyés. Pour plus d’informations, cliquez ici.

Les résidents de la vallée de l’Illinois à la recherche d’informations concernant leurs soins peuvent appeler le 844-673-2778. Cette ligne est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et offrira aux particuliers une connexion directe aux informations dont ils ont besoin pendant cette période. De plus, les patients peuvent se faire soigner dans les centres OSF OnCall Urgent Care à Ottawa et OSF PromptCare à Princeton, Streator, Mendota et Ottawa. Les particuliers peuvent également bénéficier 24h/24 et 7j/7 visites virtuelles via OSF OnCall.

Voici plus d’informations d’OSF, en particulier les questions que la chaîne hospitalière entend le plus.