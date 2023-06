OSF ajoute des services de gastro-entérologie dans la vallée de l’Illinois – Shaw Local

OSF HealthCare ajoutera des prestataires en gastro-entérologie et en soins primaires dans la vallée de l’Illinois.

L’ajout de Geetha Dodda, MD, et de Jenny Gaworski, APRN, garantit l’accès aux patients ayant besoin de services de gastro-entérologie, a indiqué la chaîne hospitalière dans un communiqué de presse vendredi. Leur emplacement est à déterminer.

Deb Herz, APRN, un fournisseur de soins primaires, rejoindra OSF pour fournir des soins aux patients à OSF Medical Group – Primary Care situé au 1650 Midtown Road au Pérou.

Les résidents de la vallée de l’Illinois à la recherche d’informations concernant leurs soins peuvent appeler le 844-673-2778. Cette ligne est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et offrira aux particuliers une connexion directe aux informations dont ils ont besoin pendant cette période. De plus, les patients peuvent se faire soigner dans les centres OSF OnCall Urgent Care à Ottawa et OSF PromptCare à Princeton, Streator, Mendota et Ottawa. Les particuliers peuvent également obtenir des visites virtuelles 24h/24 et 7j/7 via OSF OnCall. En savoir plus sur osfoncall.org/visitevirtuelle.

Les anciens patients de St. Margaret’s doivent demander une copie de leur dossier médical à St. Margaret’s Health (SMH), qui s’est associé à un fournisseur pour aider les patients dans ce processus. Visite aboutsmh.org/medical-records-request et remplissez le formulaire Autorisation d’utilisation et de divulgation des renseignements médicaux. Lorsque vous remplissez le formulaire, indiquez la raison de la demande et où envoyer les enregistrements. Remplissez le formulaire et faxez-le au 815-664-1169 ou envoyez-le par courrier à : SMH Medical Records Requests 600 E. First St. Spring Valley, IL 61362

SMH n’acceptera plus les demandes par téléphone ou par message, mais si vous avez une question concernant vos dossiers, appelez le 815-664-1583. Attendez-vous à au moins 30 jours pour recevoir vos dossiers. Les demandes d’enregistrement du fournisseur travaillant avec SMH sont soumises à des frais conformément aux lois nationales et fédérales. Pour les images radiologiques réalisées dans les hôpitaux du Pérou ou de Spring Valley, appelez le service d’imagerie au 815-664-1469.