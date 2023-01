OSF à Ottawa, Streator accueillera des collectes de sang – Shaw Local

Le Centre OSF pour la santé de Streator organisera une collecte de sang communautaire avec ImpactLife de 10 h à 15 h le jeudi 23 février au 111 Spring St. dans l’espace d’éducation communautaire.

ImpactLife sera également à OSF St. Elizabeth Medical à Ottawa de 7 h 30 à midi le mardi 28 février, au 1100 E. Norris Dr. dans la salle de réunion 1.

ImpactLife est le seul fournisseur de sang et de composants sanguins à OSF St. Elizabeth, au Center for Health et à d’autres hôpitaux régionaux. Pour prendre rendez-vous pour un don, appelez le 800-747-5401 ou prenez rendez-vous en ligne sur bloodcenter.org ou via l’application mobile du Blood Center.

Les dons de sang sont souvent utilisés pour aider à traiter les patients atteints de cancer, les victimes de traumatismes et les patients subissant des chirurgies majeures. Toutes les personnes âgées de 17 ans et plus (ou de 16 ans, avec un formulaire d’autorisation parentale signé) qui pèsent au moins 110 livres et sont en bonne santé générale répondent aux critères d’admissibilité de base pour le don de sang.

ImpactLife est une organisation communautaire à but non lucratif qui fournit des services de sang à 120 hôpitaux dans l’Illinois, l’Iowa, le Missouri et le Wisconsin, dont 12 des 15 établissements OSF HealthCare.