OSD308 surintendant à la retraite à la fin de l’année scolaire ; les membres du conseil discutent de la recherche d’un successeur – Shaw Local

MISE À JOUR À 12H04 MARDI, JAN. dix

OSD308 Surintendant John Sparlin prendra sa retraite à la fin de l’année scolaire en cours.

Sparlin a annoncé son départ imminent du district scolaire lors d’une réunion du conseil de l’éducation le lundi soir 9 janvier à l’école secondaire Oswego East.

Lors de la réunion, Sparlin a remercié le conseil et les conseils précédents pour l’opportunité de servir les élèves, le personnel et la communauté du district scolaire.

“Ce fut mon plus grand honneur d’être votre surintendant au cours des sept dernières années, et je remercie le conseil d’administration pour cette opportunité”, a déclaré Sparlin.

Sparlin est le principal administrateur du district depuis sa promotion au poste de surintendant en 2016 lors du départ de Matthew Wendt.

Sparlin a rejoint le district en 2012 en tant que directeur exécutif des services administratifs. Il a été promu surintendant adjoint des services administratifs en 2013.

“J’ai hâte de poursuivre notre bon travail ensemble jusqu’au 30 juin”, a déclaré Sparlin, “et de soutenir le conseil d’administration de toutes les manières possibles alors que vous recherchez mon successeur.”

“Merci pour 11 ans de service à travers l’une des périodes les plus sombres de l’éducation”, a déclaré Jennifer Johnson, membre du conseil d’administration à Sparlin lors de la réunion de lundi.

Johnson a déclaré que bien qu’ils soient souvent en désaccord, Sparlin lui a prouvé que les gens peuvent toujours avoir des conversations sur des sujets importants et être en désaccord tout en respectant la partie adverse.

“Merci de m’avoir permis d’avoir l’espace pour être complètement en désaccord avec vous, mais adressez-vous continuellement à moi avec gentillesse et traitez-moi avec respect”, a déclaré Johnson, ajoutant: “Il n’est pas toujours facile d’être à votre place et de rester calme et vous l’avez fait plusieurs fois.

La présidente du conseil d’administration, Latonya Simelton, a remercié Sparlin et a déclaré qu’elle attend avec impatience les prochains mois de collaboration,

Simelton a déclaré que la manière traditionnelle pour le conseil d’embaucher un nouveau surintendant serait d’embaucher une entreprise de recherche qui coûterait au district entre 25 000 $ et 40 000 $.

En recherchant un nouveau surintendant, Simelton a déclaré qu’ils rechercheraient un leader pour faire avancer le district de manière transformationnelle.

Jared Ploger, membre du conseil, a remercié Sparlin et a souligné l’importance du soutien de la communauté pour le nouveau surintendant et le processus de recherche.

“Je ne pense pas qu’un surintendant devrait être choisi avant la fin de cette élection”, a déclaré Ploger. “Le surintendant, quel qu’il soit, devrait avoir le soutien des sept personnes qui sont assises ici.”

Les élections scolaires auront lieu le 4 avril.

Le membre du conseil d’administration, Dominick Cirone, a exprimé son soutien à l’embauche d’un cabinet de recrutement, affirmant que cela avait le plus de sens.

Alison Swanson, membre du conseil d’administration, a déclaré qu’elle aimerait rechercher des candidats extérieurs pour le poste.

“Je ne pense pas que nous ayons un candidat interne qui va répondre aux besoins que nous avons en ce moment”, a déclaré Swanson.

Eugene Gatewood, membre du conseil d’administration, a convenu qu’un cabinet de recrutement était la bonne méthode, ajoutant que cela leur donnerait de l’objectivité et fournirait un plus large éventail de candidats.

Sparlin avait desservi plusieurs districts scolaires de l’Illinois avant de rejoindre OSD308 il y a dix ans.

Sparlin a commencé sa carrière dans le Valley View School District 365U en tant qu’enseignant et entraîneur. Il a ensuite servi dans le Glenbard School District 87 en tant qu’enseignant et entraîneur avant de commencer sa carrière administrative en tant que doyen des étudiants.

Sparlin a été directeur adjoint du programme et de l’enseignement à l’école secondaire Bolingbrook ; directeur de Humphrey Middle School; directeur de l’école secondaire Romeoville ; et en tant que directeur exécutif des ressources humaines pour le J. Sterling Morton High School District 201.

Sparlin a obtenu son diplôme de premier cycle à l’Eastern Illinois University et une maîtrise en éducation à la Benedictine University. Il a également reçu son certificat d’études avancées, la certification de type 75, et un doctorat en administration de l’éducation en direction et supervision de l’éducation de l’Université de Lewis.

Le contrat de Sparlin avec le district n’expire que le 30 juin 2024 et il n’a pas répondu aux questions sur sa décision de retraite lors de la réunion.

Un communiqué de presse du 10 janvier du district a déclaré «Dr. Sparlin a indiqué qu’il continuera à travailler dans une certaine mesure d’éducation, mais dans un rôle qui lui permettra d’avoir plus de temps avec sa famille.

Sparlin a déclaré dans le communiqué: « Diriger un district avec 23 écoles desservant plus de 17 000 élèves est souvent un engagement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que j’apprécie sincèrement depuis de nombreuses années. Travailler au 308 depuis onze ans et servir comme surintendant depuis sept ans a été le plus grand honneur de ma carrière.