Oscula donne la victoire à Woodcote à Epsom | Nouvelles de course

Oscula a remporté les Cazoo Woodcote EBF Stakes à Epsom, l’événement d’ouverture du Derby Festival de deux jours.

Après une réunion reportée en juillet de l’année dernière qui a été condensée en une journée en raison de la pandémie de coronavirus, le match classique est de retour dans son créneau traditionnel en 2021, avec une foule limitée également présente sur les célèbres Downs.

Les spectateurs ont dû braver les averses toute la matinée sur la piste, et l’ouverture des deux mètres s’est déroulée dans des conditions très sombres.

Cependant, cela n’a fait aucune différence pour Oscula (15-2) qui a extrêmement bien voyagé pour le jeune cavalier Mark Crehan, prenant Tattenham Corner avec aplomb et tirant clairement dans la ligne droite pour fournir un autre vainqueur juvénile à l’entraîneur George Boughey.

La pouliche de Galileo Gold est revenue à la maison avec trois longueurs d’avance sur le leader de longue date Flaming Rib, Maybury restant troisième.

Crehan a déclaré à ITV Racing : « Tout s’est parfaitement déroulé. Nick (Bradley, directeur général du copropriétaire Nick Bradley Racing) et le patron, George, nous avons beaucoup fait la course – et nous savons qu’elle saute très bien.

« C’était le plan, juste bien sauter et rester simple et essayer de le dicter de l’avant

« Elle l’a bien fait à la fin – c’est une belle pouliche. »

Crehan est un apprenti réclamant 5 livres et était ravi d’avoir un gagnant d’Epsom.

Il a ajouté: « Je ne peux pas expliquer (ce que cela signifie). Je n’ai eu qu’un seul gagnant l’année dernière. Tout le mérite revient à mon patron, George Boughey – il a été très, très bon avec moi. Je ne peux pas le croire. «

Betfair offre 8-1 sur Oscula pour les Albany Stakes à Royal Ascot.

Boughey a déclaré: « Je pense que c’était une performance assez impressionnante.

« Elle nous a montré beaucoup de choses à la maison, et nous pensions en fait qu’elle prendrait un peu de coups la première fois.

« Nous l’avons emmenée à Brighton, avec cette course en tête, juste pour la laisser descendre la colline et voir comment elle allait.

« Mark est descendu d’elle, et il a fait beaucoup de travail pour nos enfants de deux ans, et il a dit qu’elle était plutôt intelligente. »

A propos de Crehan, Boughey a ajouté : « C’est un coureur fantastique – son application à la maison, et il écoute ce que je dis.

« Je lui ai dit quand nous avons commencé » si vous partez du bon pied, alors nous vous utiliserons « , et je pense que cela témoigne de ce que Nick et moi pensons de lui qu’il est un prétendant et qu’il a roulé dans des conditions course sans sa réclamation – et a fait un travail fantastique. »

Après la première course, le terrain est passé de bon à doux.