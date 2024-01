Oscars : Ryan Gosling de Barbie « déçu » par les refus de nomination de Greta Gerwig et Margot Robbie

“Mais il n’y a pas de Ken sans Barbie, et il n’y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie.”

Beaucoup s’attendaient à ce que Gerwig et Robbie soient nominés respectivement dans les catégories du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice.

Dans le même temps, l’acteur canadien a décrit Gerwig et Robbie comme “les deux personnes les plus responsables de ce film historique et mondialement célèbre”.

“Aucune reconnaissance ne serait possible pour quiconque dans le film sans son talent, son courage et son génie.

“Contre toute attente, avec rien d’autre que quelques poupées sans âme, légèrement vêtues et heureusement sans entrejambe, elles nous ont fait rire, elles nous ont brisé le cœur, elles ont poussé la culture et elles ont marqué l’histoire. Leur travail doit être reconnu aux côtés des autres très méritants. candidats.

De nombreux cinéphiles sur les réseaux sociaux ont été consternés par les choix de l’Académie, certains suggérant des camouflets pour Robbie et Gerwig, mais l’inclusion de Gosling était ironique, étant donné le message du film sur le féminisme et le patriarcat.

Un fan a écrit : “Ken étant nominé et non Barbie, c’est honnêtement tout à fait approprié pour un film sur un homme découvrant le pouvoir du patriarcat dans le monde réel.”

Publication sur X, l’un d’eux a dit : “[It’s] objectivement drôle que les actrices principales de deux excellents films, Anatomy of a Fall et Killers of the Flower Moon (ainsi qu’une réalisatrice pour le premier) aient été nominées, mais parce que la publicité de deux heures pour Mattel n’a pas dû faire semblant c’est une grande injustice.