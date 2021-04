Le Webbys, salué comme «la plus haute distinction de l’Internet», est présenté chaque année par l’Académie internationale des arts et des sciences numériques, dont le siège est à New York. Les Webby Awards 2021 ont reçu près de 13500 candidatures des États-Unis et de 70 pays du monde entier. Parmi les milliers de candidatures mondiales soumises, moins de 10% ont été sélectionnés comme nominés.

Vous pouvez désormais rejoindre le vote en ligne Webby People’s Voice 2021. L’ensemble du projet #VictoryPages de RT Creative Lab et sa série Instagram « The Endless Letter » sont nominés dans la série de contenu social pour le meilleur de l’éducation, le meilleur de la culture et la meilleure utilisation des histoires. Outre RT, les prétendants incluent Facebook, Google, National Geographic et LinkedIn, entre autres.

VOTEZ POUR LES #VICTORYPAGES OU POUR ‘THE ENDLESS LETTER’ dans EDUCATION & DISCOVERY ICI

Si vous avez voté en utilisant votre e-mail, veuillez confirmer vos votes en cliquant sur le lien de vérification envoyé par les Webbys à votre e-mail.

#VictoryPages est un grand projet numérique multiplateforme dédié à 75 ans depuis Victory over Nazism. Il offre l’occasion d’évaluer l’ampleur du 9 mai 1945, jour de la fin de la guerre pour l’URSS, à travers les impressions personnelles de nos contemporains. Près de 27 millions ont été tués ou sont morts pendant la guerre. Le jour de la victoire est important en Russie parce que chaque famille a un héros de guerre qui est rentré chez lui ou est mort au combat. Notre projet est une histoire de Victoire racontée pour les jeunes, par les jeunes, en utilisant le langage des médias modernes, sur cinq réseaux sociaux.

VOTEZ POUR « LA LETTRE SANS FIN » dans CULTURE ET STYLE DE VIE

VOTEZ POUR « LA LETTRE SANS FIN » dans LE MEILLEUR UTILISATION DES HISTOIRES ICI

#VictoryPages était représenté par « The Endless Letter » sur Instagram Stories. Il s’agit d’une série graphique unique comprenant des centaines d’extraits de lettres originales de première ligne de la Seconde Guerre mondiale, avec des illustrations créées par de jeunes étudiants de l’école de design RANEPA de Moscou, ainsi que par des artistes de renom Peter Bankov et Mikhail Sorkin. Des citations émotionnelles de missives de première ligne ont été partagées ligne par ligne dans Stories, créant une sorte de «lettre sans fin», avec une partition originale et non-stop du jeune compositeur russe Max Makarychev.

Les gagnants de la 25e édition des Webby Awards seront annoncés le 18 mai lors d’une cérémonie organisée par l’actrice, avocate et animatrice Jameela Jamil. Pour la deuxième année, la cérémonie se tiendra en ligne en raison de la pandémie de Covid-19.

Différentes séries du projet #VictoryPages ont rassemblé au total 69 récompenses, dont des Webbys, des Clio Awards, des Epica Awards, des Shorty Social Good Awards et des Red Dot Awards, entre autres.

Vous souhaitez rester au courant de nos nouveaux projets? Consultez le site Web de RT Creative Lab. Suivez RT Creative Lab sur les réseaux sociaux – Twitter, Facebook, Instagram et Vimeo.