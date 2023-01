Oscars : des films que vous ne saviez probablement pas ont remporté des Oscars

Chaque année, les Oscars arrivent et les meilleurs films de l’année s’affrontent. Dans Les nominations aux Oscars 2023film à grand succès Top Gun : Maverick, Le Batman Avatar : la voie de l’eau et Panthère noire : Wakanda pour toujours ont plusieurs noms qui peuvent les voir rejoindre la liste des chefs-d’œuvre cinématographiques primés aux Oscars tels que Casablanca, la liste de Schindler et Escouade suicide.

Attendez, la tristement célèbre catastrophe de DC Suicide Squad a remporté un Oscar? Oui, bien que certains films soient considérés comme des prétendants évidents aux Oscars, d’autres gagnants sont plus surprenants. Pour célébrer, nous avons compilé une liste de films qui, pour une raison ou une autre, vous ne vous attendiez peut-être pas à être pris en considération par l’Académie.

Également sur la liste se trouve une entreprise dont vous n’auriez probablement pas su qu’elle avait quelque chose à voir avec Hollywood : une petite entreprise appelée Research In Motion. Oui, vous avez bien lu — l’entreprise canadienne qui fabriquait Téléphones BlackBerry a reçu un Academy Award. Cliquez sur les images pour découvrir pourquoi RIM a gagné.

40 films (et une entreprise technologique) que vous ne saviez pas ont remporté des Oscars Voir toutes les photos



L’Académie penche vers certains films pour les grands prix, comme des drames prestigieux abordant des sujets dignes ou des histoires vécues. Mais lorsqu’il s’agit de la référence en matière de réalisations cinématographiques, il peut être difficile pour les films de genre, tels que la science-fiction, la comédie et surtout l’horreur, pour obtenir leur dû. C’est donc notre hommage aux films loin des opus magnum souvent considérés comme le meilleur film ou le meilleur réalisateur.

Oui, les films de genre méritent souvent d’être reconnus pour leurs percées techniques comme le maquillage à couper le souffle, les effets visuels époustouflants ou montage sonore impressionnant. Ils sont un rappel de la compétence qui va même dans le plus ringard des superproductions de pop-corn et de la pure imagination trouvée dans les endroits inattendus.

De nombreux films de cette liste sont des crackers absolus à part entière. Pour être clair, je ne dis pas qu’ils ne le font pas mériter Oscars. C’est juste que Robocop comprend un gars fondu par des déchets toxiques, puis éclaboussé de manière désordonnée sur le pare-brise d’une voiture à grande vitesse. Ce n’est pas le genre de choses que vous vous attendriez à ce que l’académie, si digne, apprécie. Mais la victoire l’a fait – et c’est impressionnant.

Parfois, cependant, un Oscar est une véritable surprise. Certains des films de cette liste ne sont que des puants irrécupérables. Bonjour, Port de perles.

Pourtant, il est bon de savoir que de temps en temps, les grands poohbahs reconnaissent la bonne magie du film à l’ancienne quand ils le voient – ​​même lorsqu’il s’agit d’un film de genre à rayures diesel comme Mad Max: Fury Roadune suite de science-fiction comme Coureur de lame 2049 ou une adaptation de bande dessinée comme Panthère noire.

En toute honnêteté, l’Académie considère parfois des films qui entrent dans la catégorie “populaire”. Les films de bandes dessinées Joker et Black Panther étaient des prétendants majeurs, tandis qu’en 2018, une histoire de science-fiction pulpeuse La forme de l’eau a remporté le prix du meilleur film et Sortez a marqué une victoire rare pour le genre d’horreur.