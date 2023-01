Oscars Best Picture Nominees 2023 : comment diffuser les candidats aux prix

Après avoir décroché le Golden Globe du meilleur film, la tragi-comédie irlandaise The Banshees of Inisherin a été nominée pour meilleure photo aux Oscars.

Situé sur une île isolée au large des côtes irlandaises dans les années 1920, le film capture une faille soudaine entre deux amis de toujours et tout ce qui s’ensuit. Le film est écrit et réalisé par Martin McDonagh et met en vedette Colin Farrell et Brendan Gleeson (tous deux sont également apparus dans le premier film de McDonagh, In Bruges). Un petit avertissement : en plus de fournir de véritables rires, ce film se rend dans des endroits étonnamment sombres.

Les Banshees of Inisherin sont-ils disponibles en streaming ?

Oui, le film est diffusé sur HBO Max. Vous le trouverez sur Tour d’horizon de CNET des meilleurs films sur le streamer.

Comment diffuser d’autres nominés pour la meilleure image des Oscars 2023

Tout Partout Tout à la fois : Diffusez-le sur Showtime ou achetez-le pour 20 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore.

Diffusez-le sur Showtime ou achetez-le pour 20 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore. Top Gun : Maverick : Diffusez-le sur Paramount Plus ou achetez-le pour 20 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore.

Diffusez-le sur Paramount Plus ou achetez-le pour 20 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore. Elvis : Regardez-le sur HBO Max ou louez-le pour 6 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore.

Regardez-le sur HBO Max ou louez-le pour 6 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore. Le goudron: Louez-le pour 6 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore.

Louez-le pour 6 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore. Les Fabelman : Achetez-le pour 20 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore.

Achetez-le pour 20 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore. Avatar : La voie de l’eau : Il va falloir voir celui-ci au cinéma !

Il va falloir voir celui-ci au cinéma ! À l’Ouest, rien de nouveau: Diffusez-le sur Netflix.

Diffusez-le sur Netflix. Triangle de tristesse : Louez-le pour 5 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore.

Louez-le pour 5 $ sur Apple TV Plus, Prime Video, Google Play, YouTube et plus encore. Femmes qui parlent : Un autre que vous devrez voir dans une salle de cinéma !