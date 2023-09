Oscars 2024 : le film malayalam 2018 de Tovino Thomas annoncé comme entrée officielle de l’Inde, voici tout ce que vous devez savoir

Réalisateur Jude Anthony Josephle blockbuster Malayalam film 2018 a été annoncé comme l’entrée officielle de l’Inde pour le 96ème cérémonie des Oscars. L’annonce a été faite mardi par le cinéaste et président du comité de sélection composé de 16 membres, Girish Kasaravalli, lors d’une conférence de presse. En vedette Tovino Thomas dans le rôle principal, 2018 est basé sur les inondations catastrophiques du Kerala qui ont eu lieu il y a 5 ans. Sous-titré Tout le monde est un héros, le drame de survie est le film malayalam le plus rentable de tous les temps et est également l’un des films les plus rentables du cinéma indien cette année. Le film a été sélectionné comme entrée officielle de l’Inde pour le Oscars 2024 cérémonie et rivalisera avec d’autres sélections du monde entier pour décrocher une nomination au Meilleur long métrage international catégorie.

2018 film sélectionné comme entrée officielle de l’Inde aux Oscars 2024

Mardi, le comité de sélection des Oscars constitué par la Film Federation of India a annoncé 2018 comme entrée officielle de l’Inde aux Oscars 2024. Parmi les autres films soumis au comité figuraient L’histoire du Kerala, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Mme Chatterjee contre la Norvège, Film télougou Balagamfilms marathi Vaalvi et Baaplyok et film tamoul 16 août 1947.

2018 film : Tout ce que vous devez savoir

Réalisé par Jude Anthany Joseph, 2018 met en vedette Tovino Thomas dans le rôle principal avec Kunchacko Boban, Asif Ali, Vineeth Sreenivasan, Narain et Lal. Le film dramatique de survie épique est sorti en salles le 5 mai 2023 et a reçu une réponse positive du public et des critiques. Doté d’un budget de près de Rs 30 crore, le film a été déclaré blockbuster et a récolté plus de Rs 200 crore dans le monde.

L’Inde aux Oscars

Aucun film indien n’a été nominé pour le meilleur long métrage international aux Oscars depuis plus de deux décennies. Le dernier film nominé était celui d’Aamir Khan. Lagaan en 2002. Deux autres films qui ont atteint les cinq derniers étaient Nargis-starrer Mère Inde et celui de Mira Nair Salam Bombay!

L’année dernière, l’Inde a obtenu deux nominations majeures aux Oscars 2023. Le SS Rajamouli €€€ a apporté le tout premier Oscar pour un long métrage à l’Inde après avoir remporté le prix de la meilleure chanson originale pour Naatu Naatu. Guneet Monga Les chuchoteurs d’éléphants a remporté l’Oscar du meilleur court métrage documentaire.

La 96e cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars 2024.