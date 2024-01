Oscars 2024 : Greta Gerwig et Margot Robbie de Barbie manquent les nominations clés

Par Steven McIntosh

Journaliste de divertissement

23 janvier 2024

Source des images, Getty Images Légende, Gerwig (à gauche) et Robbie, photographiés aux Golden Globes, ont respectivement manqué le prix du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice.

Barbie, un succès au box-office, a reçu huit nominations aux Oscars, mais sa star Margot Robbie et sa réalisatrice Greta Gerwig ont été snobées dans certaines catégories majeures.

Gerwig n’a pas été reconnu comme meilleur réalisateur, mais une nomination pour Justine Triet d’Anatomy of a Fall signifiait que le line-up n’était pas entièrement masculin.

C’est également la première année que des femmes réalisent trois nominés pour le meilleur film.

Oppenheimer a obtenu le plus grand nombre de nominations au total, suivi de Poor Things et Killers of the Flower Moon.

Il y a eu des nominations pour la star et le réalisateur de Barbie ailleurs : Robbie a été reconnu comme producteur dans la meilleure sélection de films, tandis que Gerwig a été nominé pour le meilleur scénario adapté.

Le meilleur clin d’œil à Barbie signifie également que Gerwig est la première femme à réaliser trois films nominés pour le premier prix, après Lady Bird et Little Women.

Cependant, comme Barbie était le film le plus rentable de 2023, avec 1,44 milliard de dollars (1,14 milliard de livres sterling) dans le monde, beaucoup s’attendaient à ce que Gerwig et Robbie apparaissent dans les catégories du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice.

Légende, America Ferrera de Barbie, considérée comme un pari extérieur, a été nominée pour la meilleure actrice dans un second rôle

Alors que Robbie a raté la nomination de la meilleure actrice, sa co-star America Ferrera a décroché une nomination surprise en tant qu’actrice dans un second rôle.

Ryan Gosling, la star de Barbie, a été nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle, tandis qu’un morceau qu’il interprète dans le film, I’m Just Ken, a été nominé pour la meilleure chanson originale.

Elle fera face à la concurrence d’une autre chanson du même film – What Was I Made For ? par Billie Eilish. Les autres nominations de Barbie concernent la conception de la production et la conception des costumes.

Mais c’est Oppenheimer qui est en tête du peloton avec 13 nominations. L’épopée de trois heures de Christopher Nolan sur le physicien théoricien J Robert Oppenheimer a été à la fois acclamée par la critique et a connu un énorme succès au box-office.

Cillian Murphy, Emily Blunt et Robert Downey Jr ont été nominés pour les prix d’interprétation et Nolan pour le meilleur réalisateur.

Source des images, Getty Images Légende, Emily Blunt, Cillian Murphy et Robert Downey Jr d’Oppenheimer ont tous été nominés pour des prix d’interprétation.

Poor Things, sur un nourrisson dont le cerveau a été transplanté dans le corps d’une femme adulte, était le deuxième film le plus nominé, avec 11 nominations.

La star du film, Emma Stone, a déclaré que les nominations ressemblaient à un “rêve surréaliste”, ajoutant qu’elle était “plus que reconnaissante” envers l’Académie.

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, sur le meurtre de membres de la tribu indienne Osage par des colons blancs en quête de leur pétrole, a obtenu 10 nominations.

Maestro, un biopic sur le compositeur Leonard Bernstein avec Bradley Cooper, a reçu sept nominations.

Jimmy Kimmel animera la cérémonie des Oscars depuis Los Angeles le 10 mars.

Les meilleurs nominés :

13 nominations – Oppenheimer

11 – Les pauvres choses

10 – Tueurs de la Lune Fleurie

8 – Barbie

7 – Maître

5 – Fiction américaine, Anatomie d’une chute, Les vestiges, La zone d’intérêt

Pour la première fois dans l’histoire des Oscars, trois des meilleurs films nominés ont été réalisés par des femmes : Past Lives (réalisé par Céline Song), Barbie (Gerwig) et Anatomy of a Fall (Triet).

Cela s’explique en partie par le fait que la catégorie des meilleures images a été élargie ces dernières années et qu’il y a désormais 10 créneaux disponibles chaque année.

Dans un communiqué, Song a déclaré : “Merci beaucoup à l’Académie pour cette immense reconnaissance. C’est un honneur tellement incroyable. Je suis submergé d’émotion et de gratitude. Et pour mon premier film… fou.”

Les nominations ont également vu Lily Gladstone, la star de Killers of the Flower Moon, devenir la première actrice amérindienne à être reconnue, tandis que Jodie Foster a reçu sa première nomination en près de trois décennies pour Nyad.

Source des images, Getty Images Légende, Après deux victoires aux Golden Globes, Anatomy of a Fall a obtenu cinq nominations aux Oscars (la réalisatrice Justine Triet en photo)

Sa co-star Robert De Niro a battu le record du temps le plus long entre la première et la plus récente nomination aux Oscars – 49 ans – dépassant le précédent record de Katharine Hepburn de 48.

Une nomination pour le meilleur long métrage international pour The Zone of Interest, qui suit une famille allemande vivant à côté du camp d’extermination nazi d’Auschwitz, marque la première apparition du Royaume-Uni dans cette catégorie en 24 ans.

La moitié des nominés par intérim de cette année sont nominés pour la première fois.

Scorsese a obtenu sa 10e nomination pour Killers of the Flower Moon, un record pour un réalisateur vivant. Mais il n’a remporté ce prix qu’une seule fois, pour The Departed (2007).

Pendant ce temps, le compositeur John Williams, âgé de 91 ans, a obtenu sa 54e nomination pour Indiana Jones et le cadran du destin. Il est la deuxième personne la plus nominée de l’histoire des Oscars après Walt Disney, mais a déclaré que ce film serait sa dernière œuvre majeure.

Des snobs et des surprises

Légende, Lily Gladstone est devenue la première actrice amérindienne à être nominée, mais sa co-star Leonardo DiCaprio n’a pas été retenue.

Dans la catégorie actrice principale, la star de Nyad a été récompensée Annette Bening – dont la nomination avait été perçue comme un pari extérieur.

Amérique FerreraLa nomination surprise d’actrice de soutien pour Barbie suggère son monologue dans le film sur ce que signifie être une femme clairement connectée aux électeurs de l’Académie.

Mais mai décembre a eu du mal – recevant une nomination pour le scénario original mais manquant des nominations d’acteur pour ses stars Julianne Moore, Charles Melton et Natalie Portman.

Et il n’y a eu aucune nomination pour Nous tous, étrangers ou Brûlure de selmalgré leur solide performance aux nominations aux Bafta la semaine dernière.

Beaucoup moins surprenants, mais néanmoins remarquables, ont été Leonardo DiCapriol’absence de meilleur acteur pour son rôle dans Killers of the Flower Moon et la star de Poor Things Willem DaFoeLa miss du meilleur acteur dans un second rôle.