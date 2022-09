RRR du SS Rajamouli mettant en vedette Jr NTR, Ram Charan, Alia Bhatt et Ajay Devgn est l’un des plus grands succès de l’année. C’était un film en télougou mais il a été doublé et diffusé dans différentes langues, dont l’hindi. Bien qu’il ait très bien fonctionné au box-office, le film a commencé à être très apprécié de West après sa première OTT sur Netflix. Des écrivains hollywoodiens aux réalisateurs, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour faire l’éloge du film après avoir vu le film sur OTT.

Il y a quelques semaines, la publicité de Jr NTR est arrivée sur la liste des prédictions du meilleur acteur pour l’Oscar 2023 de Variety. Récemment, la liste a été mise à jour et maintenant, Ram Charan fait également partie de la liste. Alors que Jr NTR est en 35e position, Ram Charan est à la 36e place.

Les fans des deux acteurs deviennent fous, et #RamCharanForOscars est même à la mode sur les réseaux sociaux. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

Membre senior de la Hollywood Critics Association. 15 ans d’expérience en tant qu’analyste des Oscars et des Emmy Awards. Doit faire des corrections dans les prédictions pour UN HOMME. Après la demande du public, PEOPLE’S CHOICE entre @Variété‘s Prédictions ?#RamCharanForOscars @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/KVziOa4jZx Tendances RamCharan (@TrendsRamCharan) 16 septembre 2022

Homme de messes @AlwaysRamCharan a été choisi comme l’un des meilleurs candidats pour le MEILLEUR ACTEUR des OSCARS 2023 ??#RamCharanForOscars#ManOfMassesRamCharan pic.twitter.com/X19q7guG8n RamCharan FansClub (@AlwaysCharan_FC) 16 septembre 2022

NTR placé sur @Variété‘s Possible Oscar Contender List Consécutivement POUR LA DEUXIÈME FOIS ? Il a sauté au 35e rang de la liste non classée ? NTR – FIERTÉ DU CINÉMA INDIEN !#NTRForOscars @tarak9999#RRR #RRRMovie @RRRMovie #ManOfMassesNTR pic.twitter.com/jvQpCnq52x Tendances NTR (@NTRFanTrends) 16 septembre 2022

La collection au box-office de RRR a fait de Ram Charan et Jr NTR des stars pan-indiennes. Mais, on peut clairement dire que même sans faire leurs débuts à Hollywood, ils sont désormais des stars mondiales. Pendant ce temps, il a été rapporté que Jr NTR pourrait bientôt faire ses débuts à Hollywood.

En parlant de leurs prochains films, Ram Charan a aligné RC15 qui met également en vedette Kiara Advani dans le rôle principal, et Jr NTR a aligné NTR 30 et NTR 31. Les fans des deux acteurs attendent avec impatience leurs prochains films.