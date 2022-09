Oscars 2023: Last Film Show alias Chhello Show bat RRR et The Kashmir Files en tant qu’entrée officielle de l’Inde – voici tout ce que vous devez savoir sur le film gujarati

Tout le monde discutait, débattait et exprimait des opinions contrastées pour et contre les deux RRR et Les dossiers du Cachemire faisant cette année de la liste restreinte des films étrangers en lice pour le prix du meilleur long métrage international à Oscars 2023. Cependant, le film qui les a battus tous les deux et nous a tous surpris d’être sélectionné comme catégorie officielle de l’Inde pour le Meilleur film en langue étrangère aux Oscars est Dernière séance de cinéma alias Spectacle Chhellola Film gujarati, qui fait actuellement beaucoup de vagues critiques partout. Alors, qu’en est-il de ce film et pourquoi a-t-il été envoyé pour concourir au Oscars. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet…

OH MON DIEU! Quelle nuit ça va être ! Gratitude à la Film Federation of India et merci aux membres du jury FFI. Merci de croire en Chhello Show. Maintenant, je peux respirer à nouveau et croire au cinéma qui divertit, inspire et éclaire ! @DernierFilmShow1 #ChhelloShow #Oscars Nalin Pan (@PanNalin) 20 septembre 2022

