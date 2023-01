Oscars 2023 : la star de RRR, Jr NTR, élu meilleur acteur à l’Académie ? Voici ce que dit la prédiction

SS Rajamouli crée l’histoire du cinéma indien en remportant plusieurs prix internationaux. Après la grande victoire aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards, RRR attend avec impatience les Oscars. Alors que les Indiens célèbrent le succès, ils espèrent également que le film remportera les Oscars. Alors que la nomination finale approche, voici ce que les principales publications américaines ont prédit sur le drame historique.

La 95e cérémonie des Oscars annoncera ses nominations finales le 24 janvier 2023. Avant les nominations, les publications américaines ont donné leur prédiction pour les prix prestigieux. Dans la catégorie des meilleures images, le New York Times compte sur The Fabermans et Everything Everywhere All at Once mettant RRR hors de la liste. Cependant, Variety prédit que SS Rajamouli pourrait remporter le prix du meilleur film aux Oscars 2023.

En revanche, le film a été sélectionné dans une autre catégorie. L’acteur RRR NT Rama Rao Jr devrait remporter le prix du meilleur acteur, comme le prédit USA Today. L’acteur a essayé le rôle d’un guerrier qui a pour mission de retrouver une jeune fille kidnappée publiquement par les Britanniques. Si Jr. NTR remporte le prix du meilleur acteur, ce sera un triomphe important pour le cinéma indien.

Les fans de RRR espèrent que le film obtiendra un titre aux Oscars après une réponse phénoménale aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards. La Film Federation of India a présenté le film gujarati peu connu Chhello Show comme entrée officielle de l’Inde pour les Oscars. Plus tard, RRR a été soumis dans 14 catégories aux Oscars 2023. Cependant, Chhello Show (The Last Film Show) a été supposé gagner gros aux Oscars, aucune des publications n’a mentionné le nom dans sa prédiction pour les nominations aux Oscars.

RRR est devenu un blockbuster après sa sortie en mars, il a continué à recevoir l’appréciation de l’ouest. D’éminents réalisateurs et artistes hollywoodiens ont envoyé leur amour au SS Rajamouli pour sa pure imagination. Le drame d’époque mettait en vedette Ram Charan, Jr. NTR, Ajay Devgn et Alia Bhatt dans des rôles principaux.