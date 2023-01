Oscars 2023 : Kantara de Rishab Shetty s’est qualifié pour les catégories Meilleur film et Meilleur acteur ; voici ce que vous devez savoir

Kantara de Rishab Shetty a finalement atteint la liste de qualification des Oscars. Oui, tu l’as bien lu! Le film a été qualifié dans les catégories Meilleur film et Meilleur acteur pour les Oscars 2023. Kantara a fait une entrée tardive dans la plus prestigieuse cérémonie des Oscars 2023 et les fans étaient tous fiers. Lors de la course réussie de Kantara dans les salles, les fans ont exhorté les réalisateurs à soumettre leur film pour les Oscars. Les réalisateurs du film se sont tournés vers leurs réseaux sociaux et ont écrit : “Nous sommes ravis de partager que ‘Kantara’ a reçu 2 qualifications aux Oscars ! Un merci sincère à tous ceux qui nous ont soutenus. Nous sommes impatients de partager ce voyage à venir avec tout votre soutien. J’ai hâte de le voir briller aux #Oscars #Kantara #HombaleFilms (sic).’

Jetez un œil au tweet –

Nous sommes ravis de partager que ‘Kantara’ a reçu 2 qualifications aux Oscars ! Un merci sincère à tous ceux qui nous ont soutenus. Nous sommes impatients de partager ce voyage avec tout votre soutien. J’ai hâte de le voir briller au @shetty_rishab #Oscars #Kantara #HombaleFilms Hombale Films (@hombalefilms) 10 janvier 2023

2023 semble avoir commencé sur une bonne note pour les films et acteurs du sud de l’Inde qui ont conquis les cœurs du monde entier avec leurs films et performances sur le point. Le producteur du film Kantara Vijay Kiragandur a exprimé sa joie alors que Kantara s’est qualifié pour la liste. Il a dit qu’ils étaient extatiques et ravis après la publication de la liste de discorde et a également déclaré que Kantara était une bénédiction divine. Il a même assuré aux fans qu’ils feraient tout ce qu’il fallait pour qualifier les nominations. Il a révélé qu’ils étaient en contact avec des distributeurs étrangers pour les promotions de la campagne cinématographique.

Il y a quelques semaines, RRR de SS Rajamouli s’est qualifié dans la catégorie Meilleure chanson originale pour la chanson ‘Naattu Naattu’. Les films du Sud les plus appréciés et les plus loués, dont RRR et Kantara, ont été nominés dans diverses catégories et ils semblent avoir pris un cran plus haut. Les fans de ces films du sud de l’Inde semblent être en mode de fête.

Le film Kantara a été écrit et réalisé par Rishab Shetty et est sorti le 30 septembre. En parlant d’Oscar, le scrutin commencera le 11 janvier et durera jusqu’au 17 janvier. Les nominations finales seront annoncées le 24 janvier.