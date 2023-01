Oscars 2023: Jacqueline Fernandez réagit alors que sa chanson Applause de Tell It Like a Woman rivalise avec la chanson RRR Naatu Naatu

Les nominations pour la 95e cérémonie des Oscars ont été annoncées hier. La chanson indienne Naatu Naatu de RRR a été nominée dans la catégorie Meilleure chanson aux Oscars. Une autre chanson sur la liste est Applaudissements de Tell It Like a Woman. Jacqueline Fernandez, qui joue dans le film, a réagi à la nouvelle après ses concours de chansons avec la chanson de Ram Charan et Jr. NTR.

L’actrice a félicité l’équipe pour avoir remporté les prestigieux prix mondiaux. Partageant son bonheur, elle a écrit une note sur son compte Instagram officiel. En publiant une photo qui lit la liste des nominés dans la catégorie Chanson originale, elle est au-delà des mots en ce moment. Elle a ensuite adressé ses félicitations à Diane Warren et Sofia Carson après que son morceau ait été nominé aux Oscars. Elle a en outre mentionné que c’est un honneur d’être associé au beau film Tell it like a woman aux côtés d’artistes aussi estimés.

Fin de la note Jacqueline Fernandez a félicité l’équipe RRR pour la nomination de Naatu Naatu. Elle a souhaité bonne chance en envoyant de l’amour à toute l’équipe et aux autres prétendants. Outre ‘Naatu Naatu’ et ‘Applause’, d’autres chansons sur la liste de nomination sont Tenez ma main de Top Gun: Maverick, soulevez-moi de Black Panther: Wakanda Forever, et c’est une vie tout partout à la fois.

Le morceau animé de RRR, Naatu Naatu, est un chef-d’œuvre de Kala Bahirava, MM Keeravani et Rahul Sipligunj. D’un autre côté, Applause a de la musique et des paroles de Diane Warren et a été interprétée par Sofia Carson.

Tell It Like A Woman est un long métrage composé de sept courts segments. Il a été réalisé par diverses réalisatrices venues du monde entier. Le film a été tourné en L’Italie, l’Inde, le Japon et les États-Unis Chaque partie du film est une histoire inspirante et stimulante sur les femmes et par les femmes.