Oscars 2023 : date de diffusion, nominations et comment regarder

Lorsque la saison des récompenses se déroule, elles ne sont pas plus importantes que les Oscars, qui sont de facto l’étalon-or des meilleurs films d’Hollywood.

Alors que la 95e cérémonie des Oscars est encore dans quelques mois, ceux qui sont en lice devraient être annoncés prochainement. Voici comment regarder l’annonce des nominations aux Oscars – nous avons également rassemblé toutes les informations que nous connaissons jusqu’à présent sur la cérémonie elle-même.

Comment regarder l’annonce des nominations aux Oscars 2023

Les nominés pour les Oscars 2023 seront dévoilés le mardi 24 janvier 2023 aux heures suivantes :

8 h 30 HE (côte est des États-Unis)

5 h 30 PT (côte ouest des États-Unis)

13h30 GMT (Royaume-Uni)

14h30 CET (Europe centrale)

19h IST (Inde)

ABC a confirmé que l’émission sera diffusée sur Good Morning America à la télévision en Amérique et diffusée en direct sur Goodmorningamerica.com, ABC News Live et Disney +. Riz Ahmed et Allison Williams présenteront la vitrine.

Si vous êtes basé en dehors des États-Unis, vous devriez toujours pouvoir accéder aux deux premiers sites Web sans avoir besoin d’un VPN. Nous ne savons pas encore si Disney + diffusera l’événement à l’international.

Bien que les nominés ne soient pas encore confirmés, les films qui devraient être récompensés incluent Everything Everywhere All At Once, Top Gun : Maverick, Tár, Elvis, Black Panther : Wakanda Forever, The Fabelmans et The Banshees of Inisherin.

A24

A quand les Oscars 2023 ?

Les Oscars 2023 doivent actuellement se tenir au Dolby Theatre d’Hollywood le Dimanche 12 mars 2023, avec les horaires exacts à révéler.

Il sera diffusé à la télévision et dans le monde entier.

Sur quelle chaîne est diffusée la cérémonie des Oscars ?

Si vous êtes aux États-Unis, les Oscars seront diffusés sur ABC.

Au Royaume-Uni, aucun plan n’a encore été confirmé. Cependant, les années précédentes, la sous-chaîne Sky Cinema Oscars (chaîne 302) a diffusé la cérémonie, ainsi que la couverture du tapis rouge.

Ceci est ensuite généralement suivi d’une bobine de faits saillants sur Sky Max le soir suivant. Nous confirmerons les plans de diffusion au Royaume-Uni plus tard.

Si vous n’êtes pas déjà client de Sky Cinema, vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Sky. Sinon, vous feriez peut-être mieux de le regarder en ligne via Now – plus à ce sujet ensuite.

Comment regarder les Oscars en ligne

Les téléspectateurs américains qui ne seront pas à proximité d’un téléviseur ont une option simple : rendez-vous sur le site Web d’ABC pour diffuser l’intégralité de l’émission en direct ou regardez-la via l’application ABC. Hulu Live TV et YouTube TV diffuseront également l’émission.

Les téléspectateurs britanniques pourront probablement regarder l’émission via Sky’s Now Cinema Membership, qui coûte 9,99 £ par mois. Encore une fois, nous confirmerons si c’est toujours le cas plus près du temps.

Qui accueille les Oscars 2023 ?

Jimmy Kimmel sera de retour pour animer la cérémonie pour la troisième fois.