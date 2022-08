Oscars 2023 : Chris Rock REFUSE l’offre d’accueillir le grand événement après avoir hanté l’incident de Will Smith au slap gate ; le compare à une scène de crime

Chris Rock et Will-SmithL’incident du slap gate des Oscars 2022 est encore assez frais dans l’esprit de beaucoup. Le comédien et acteur animait l’événement lorsqu’il a fait une blague sur le look chauve de la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith. Cela a rendu Will Smith furieux et il est monté sur scène pour gifler Chris Rock. Tout le monde a été choqué et cela a appelé à des critiques majeures pour Will Smith. Eh bien, il semble que Chris Rock ne soit pas encore prêt à retourner sur la scène des Oscars. Selon les rapports, il a refusé d’accueillir les Oscars 2023.

Hollywood News : Chris Rock refuse d’animer les Oscars

Comme l’a rapporté l’Arizona Republic, Chris Rock a fait cette révélation lors de l’Arizona Financial Theatre à Phoenix. Au cours de son plateau de comédie, Chris Rock a parlé des Oscars 2023 et a révélé qu’il n’était pas disposé à recommencer à l’héberger. Il a même comparé tout l’incident à une scène de crime. Le comédien a fait référence au procès pour meurtre d’OJ Simpson en 1995. Il a déclaré que ce serait comme aller « retourner au restaurant » où sa mère a laissé les verres. Il a également plaisanté en disant que l’État du Nevada ne serait pas disposé à organiser un combat entre lui et Will. Il a été cité en disant: “Il est plus grand que moi. L’État du Nevada ne sanctionnerait pas un combat entre moi et Will Smith.”

Will Smith banni des Oscars

Après l'incident du slap gate, l'Académie avait également condamné l'acte. Grâce à l'événement, Will Smith est désormais interdit d'assister aux Oscars pour les 10 prochaines années. L'année dernière, il a reçu le prix du meilleur acteur pour son film Richard. Il a pleuré lorsqu'il est monté sur scène pour recevoir son prix. Il a accepté son erreur et s'est même excusé auprès de Chris Rock. Cependant, le mal était déjà fait à ce moment-là !