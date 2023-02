Oscars 2023 : ce que révèle la nomination controversée d’Andrea Riseborough

Au petit matin du 24 janvier 2023, alors que Riz Ahmed et Alison Williams nommaient les nominés aux Oscars de la meilleure actrice, les résultats étaient, plus ou moins, comme prévu. Cate Blanchet pour Le goudron. Michelle Williams pour Les Fabelman. Ana de Armas pour Blond – l’Académie aime une représentation d’une personne réelle – Michelle Yeoh pour Tout partout tout à la fois, unet Andrea Riseborough, pour … À Leslie?

La plupart des gens qui avaient entendu parler du film le savaient à cause d’une étrange campagne populaire qui semblait sortir de nulle part une semaine ou deux auparavant, lorsque tout le monde, de Charlize Theron à Howard Stern, semblait commencer à publier sur Twitter à propos du film, un petit indie qui avait ouvert en octobre dans quelques théâtres acclamé par la critique mais relativement peu de fanfare. Soudain, si vous suiviez beaucoup de célébrités, les éloges pour la performance de Riseborough étaient partout.

Le matin des nominations aux Oscars, il s’est avéré que cela suffisait pour faire entrer Riseborough au conseil d’administration. Certains observateurs se sont plaints, notant que les favoris précédents pour la machine à sous – Danielle Deadwyler dans Jusqu’à et Viola Davis dans La femme roi – semblait avoir été assommé par la vague de soutien.

Nous n’avons aucun moyen de savoir si c’est vrai, mais cela ne semble pas impossible, puisque Deadwyler et Davis ont reçu un large soutien dans divers prix de guilde et de critique au cours des derniers mois. Néanmoins, l’Académie a annoncé qu’elle ouvrirait une enquête sur les tactiques de la campagne de Riseborough pour voir si elles avaient violé les règles des Oscars. Le 31 janvier, ils ont annoncé que Riseborough conserverait sa nomination mais que les “tactiques” étaient “abordées directement avec les parties responsables”.

Et ces allusions à des tactiques risquées sont un peu surprenantes, si vous savez quoi que ce soit sur la façon dont les lauréats des Oscars sont faits.

Revenons en arrière. L’Académie des arts et des sciences du cinéma – c’est-à-dire le groupe industriel composé entièrement de personnes qui travaillent dans l’industrie (mais pas de journalistes ou de critiques) – décerne les Oscars, et le groupe est composé de “branches” distinctes. Il y a une branche pour les directeurs de la photographie, une autre pour les scénaristes, une autre pour les réalisateurs, etc. Chaque branche vote sur les nominations dans sa propre discipline, choisissant finalement cinq candidats. L’exception est le meilleur film, qui compte 10 emplacements de nominés et est voté par l’ensemble des membres, qui compte environ 10 000 personnes. Une fois les nominés annoncés, tout le monde peut voter dans chaque catégorie.

L’idée ici est noble : vous connaissez votre métier, vous êtes donc le mieux placé pour choisir les cinq options parmi lesquelles l’ensemble des membres choisira les gagnants. Simple, non ?

Sauf que les Oscars n’ont jamais été simples, pour plein de raisons. L’industrie cinématographique américaine est principalement basée à Los Angeles, qui est une ville d’entreprise. Cela signifie que tout le monde connaît tout le monde – pas seulement sait, mais se marie, divorce, boit avec, voit à des ventes de pâtisseries, embauche et licencie et entend des rumeurs à ce sujet. Les exceptions ne manquent pas, bien sûr, mais c’est un peu comme choisir des gagnants parmi sa famille très élargie. Pas étonnant que tout cela ressemble à un concours de popularité.

Une autre ride est que la perspective de choisir « le meilleur » art est catégoriquement ridicule. Certaines choses sont meilleures que d’autres, bien sûr. Mais le goût est intrinsèquement subjectif – ce que j’aime, vous pourriez détester – et lorsque vous travaillez au niveau technique de la plupart des films, les jugements du «meilleur» se résument au goût. L’interminable saison des récompenses a ses raisons d’exister ; la reconnaissance de son travail peut grandement contribuer à l’établissement d’une carrière. Mais la fiction selon laquelle un groupe peut voter pour choisir le meilleur de quelque chose est stupide, ridicule.

Mais le principal problème avec le choix des Oscars est simplement qu’il ne s’agit pas du tout d’un concours d’artisanat. C’est un concours de politique. Je ne veux pas dire qu’ils sont « politiques », bien que la longue, longue histoire d’Hollywood soit celle de Washington et d’Hollywood se mêlant les uns des autres. (Quiconque dit que les films étaient meilleurs quand ils étaient “moins politiques” a inventé un Hollywood dans sa tête sans aucune ressemblance avec le vrai.)

Ce que je veux dire, c’est que faire campagne pour un Oscar, c’est presque exactement comme faire campagne pour le président – sauf que cela se produit chaque année, et moins est, certes, en jeu, même si cela ne semble pas être le cas pour les nominés. C’est tellement vrai que lorsque j’ai écrit à ce sujet il y a plusieurs années, j’ai trouvé que les consultants politiques étaient aussi bien informés sur le processus que les stratèges des récompenses (et plus ouverts à ce sujet également).

Pourtant, il y a une grande différence. Lorsque vous faites campagne pour le président, tous les paris sont ouverts. Vous pouvez sans cesse frapper aux portes, appeler et envoyer des SMS et des e-mails aux électeurs, et demander directement leur vote. Dans la politique américaine, c’est parfaitement bien d’être un candidat qui s’approche de quelqu’un dans la rue, lui tend un dépliant et lui dit : « Je suis Alissa Wilkinson, je me présente à la présidence et je demande votre vote. ”

Mais il y a une étrange nervosité à l’Académie autour de telles démonstrations audacieuses de campagne – si quelqu’un le remarque. Andrea Riseborough ne semble pas avoir frappé personnellement aux portes, mais À Leslie L’épouse du réalisateur Michael Morris, l’actrice Mary McCormack, aurait battu les buissons en son nom. Variety a rapporté qu’elle avait envoyé un e-mail à des amis de l’Académie, leur demandant de “poster tous les jours d’ici le 17 janvier” – le dernier jour du vote pour les nominations aux Oscars. C’était une campagne à petit budget pour un film à petit budget, mais cela a peut-être violé l’injonction de l’Académie contre la campagne directe. Apparemment, elle a également organisé un petit rassemblement chez elle (ce que l’Académie ne permet pas, dans certains paramètres, sans une projection d’accompagnement).

Ce qui est ironique, comme beaucoup l’ont souligné – comme la co-vedette de Riseborough Marc Maron et l’actrice Christina Ricci – c’est que même si de nombreux films n’ont pas une campagne aussi ouverte (ou, du moins, pas une que nous connaissons), il y a beaucoup de campagne en cours. Comme j’ai écrit:

L’essentiel est que, quel que soit le récit dont votre film fait partie, vous devez vous assurer que les membres de l’Académie verront votre film, se connecteront à son histoire et s’en souviendront au moment du vote. Plus il y a d’occasions de le faire, mieux c’est. Et donc pendant la saison des Oscars, il y a des projections avec des cocktails et des questions-réponses. Il y a des dîners. Et des petits-déjeuners, des déjeuners, des thés et des cocktails organisés par des célébrités et des influenceurs. Les stars et les candidats aux Oscars se présentent pour des rencontres et font des apparitions surprises lors de projections. Ils apparaissent sur des podcasts et font des visites vidéo et font le tour des émissions de comédie de fin de soirée, et bien plus encore.

(Peut-être le plus ironiquement, le modèle moderne des campagnes qui coûtent des millions de dollars et emploient parfois des tactiques sales a été créé, plus ou moins à lui seul, par nul autre que Harvey Weinstein.)

En fin de compte, la question est de savoir si un film qui a visiblement violé les règles de la campagne doit être puni, permettant à l’Académie de maintenir la fiction polie selon laquelle des campagnes beaucoup plus coûteuses avec des tactiques moins manifestes (mais toujours évidentes) devraient être autorisées à se poursuivre.

Et tout cela pointe vers ce qui me semble être un problème plus important. Le système de l’élection présidentielle américaine a été désespérément médiatisé et de plus en plus hystérique. Le cycle de battage médiatique et de peur commence des années avant l’élection proprement dite, comme s’il s’agissait d’une confrontation sportive épique en direct et non d’un rituel civique sobre conçu pour produire justice et équité.

Les Oscars sont, en fait, une confrontation en direct, et si vous pensez qu’ils concernent la justice et l’équité, vous voudrez peut-être acheter ce pont que j’ai à Brooklyn. Mais le cycle des Oscars a un effet négatif sur les films, peu importe. Comme je l’ai écrit, le cycle de battage médiatique, l’interminable “va-t-il gagner un Oscar?” questionnement, la campagne informelle commence environ un mois après les Oscars et se poursuit toute l’année. Au cycle des festivals d’automne de septembre, les « favoris » sont pratiquement établis, ce qui rend difficile toute surprise. La question de savoir si un film est « digne d’un Oscar » peut subsumer le film lui-même, ce qui rend difficile d’en parler comme une œuvre d’art. Tout dépend de son potentiel de récompenses, et les films sont emportés dans le vortex.

Si l’Académie devait mettre un frein plus strict à toutes les activités de campagne – pas seulement aux campagnes populaires qui sont un peu trop évidentes à son goût – cela ne résoudrait peut-être pas ce problème. Mais cela pourrait également contribuer à uniformiser les règles du jeu, permettant à davantage de films d’entrer dans les conversations et même d’être vus par davantage de personnes. Peut-être que cela ne conduirait pas à une industrie du cinéma moins avide de récompenses – mais cela ne vaudrait-il pas la peine d’essayer?