La 93e cérémonie des Oscars a été diffusée sur ABC le dimanche 25 avril 2021.

Malgré la pandémie, des célébrités se sont réunies à la gare Union et au Dolby Theatre de Los Angeles pour honorer l’une des plus grandes nuits d’Hollywood.

Getty

La 93e cérémonie des Oscars diffusée sur ABC le dimanche 25 avril 2021[/caption]

Quelles ont été les notes aux Oscars?

Les Oscars ont attiré en moyenne 9,85 millions de téléspectateurs, soit une baisse de près de 58,3% ou 13,75 millions de téléspectateurs par rapport à l’année dernière.

En revanche, l’année dernière, l’émission de récompense a attiré 23,6 millions de téléspectateurs et a obtenu une note de 5,3 en termes de données démographiques parmi les adultes de 18 à 49 ans, soit plus du double de 2021, qui était de 1,9.

Les faibles notes marquent une première historique pour la remise des prix.

Document à distribuer – Getty

Les Oscars ont attiré en moyenne 9,85 millions de téléspectateurs, soit une baisse de près de 58,3% ou 13,75 millions de téléspectateurs par rapport à l’année dernière.[/caption]

Pourquoi les téléspectateurs se sont-ils plaints de l’hommage des Oscars In Memoriam?

Les Oscars ont inclus son hommage annuel «In Memoriam» pendant l’émission, mais certains téléspectateurs n’étaient pas satisfaits du segment.

Certaines diapositives se sont déplacées beaucoup plus rapidement que d’autres, ce qui a rendu certains des noms d’acteurs, de producteurs et d’autres personnes impliquées dans l’industrie plus difficiles à lire, et les téléspectateurs ont remarqué.

AP

Les fans ont critiqué l’hommage In Memoriam pour ne pas avoir inclus l’actrice décédée Naya Rivera[/caption]

«Quelle façon absolument bizarre de faire In Memoriam», a écrit Linda Holmes, animatrice de NPR. «Vous ne pouviez littéralement même pas lire beaucoup de ces noms avant leur départ. Peut-être aurions-nous pu couper 30 secondes de trivia? »

«Se précipiter dans l’in memoriam est bizarre», a ajouté l’auteur Roxane Gay. « Que diable ??? »

Les fans ont également critiqué l’hommage pour ne pas inclure les actrices décédées Naya Rivera et Jessica Walter dans le segment.

Qui a remporté la meilleure photo aux Oscars 2021?

Nomadland a remporté le prix du meilleur film, ainsi que celui du meilleur réalisateur pour Chloé Zhao.

L’ancienne lauréate d’un Oscar, Frances McDormand, a également remporté la catégorie Meilleure actrice.

Getty Images – Getty

Nomadland a obtenu la meilleure photo aux Oscars[/caption]

Le film avait précédemment remporté le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur aux Golden Globes 2021.

Le film, basé sur le livre Nomadland: Surviving America In The Twenty-First Century, raconte l’histoire de Fern (Frances McDormand).





Fern a perdu son emploi dans le krach financier de 2008 et la récession qui a suivi.

Maintenant, elle vit dans une camionnette et passe sa vie sur la route, vivant comme une nomade des temps modernes, à la recherche de travail.

Les critiques ont été ravis du film, avec le Seattle Times écrit: «Zhao nous montre la difficulté de cette vie – les laveries sans fin, le lit exigu dans la camionnette, le froid, les biens laissés derrière – mais aussi sa beauté et sa liberté.»