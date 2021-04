«Je tiens à remercier ma famille, mon agent et les centaines de bénévoles dispersés dans le public pour avoir rendu possible ma victoire aux Oscars.»

Il est peu probable que quiconque dévoile les secrets des Oscars dans un discours d’acceptation lors de la fête de ce week-end – mais derrière tout le faste et le glamour, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne peuvent pas voir.

Rex

Les Oscars cachent toutes sortes de secrets – de qui est dans le public à la façon dont les gagnants sont choisis[/caption]

Les Oscars de cette année fonctionneront légèrement différemment de ceux des années passées en raison de la pandémie.

Les prix seront décernés au Dolby Theatre de Los Angeles comme d’habitude, mais 20 salles supplémentaires dans le monde accueilleront également des stars qui ne peuvent pas se rendre aux États-Unis.

C’est aussi la quatrième fois de l’histoire que la cérémonie, qui a généralement lieu fin février, est retardée.

Les reports précédents étaient dus aux inondations à Los Angeles en 1938; l’assassinat du Dr Martin Luther King en 1968; et la tentative d’assassinat de Ronald Reagan en 1981.

Mais malgré la perturbation, certains secrets de la cérémonie n’ont pas changé – des campagnes de lobbying de plusieurs millions de dollars des studios aux sacs de cadeaux extrêmement coûteux des célébrités.

Remplisseurs de siège d’agent secret

Si vous avez déjà remarqué qu’il n’y a jamais de sièges vides ne serait-ce qu’une seconde dans le public aux Oscars, ce n’est pas un accident.

Bien qu’il puisse sembler miraculeusement qu’aucune des stars du champagne n’a jamais besoin des toilettes pendant la cérémonie qui dure des heures, en vérité, elles y vont tout le temps – c’est juste que leurs sièges sont occupés par quelqu’un d’autre quand ils dépensent un sou.

Getty

Les visages célèbres du public des Oscars sont également accompagnés de bénévoles gardant leurs sièges occupés[/caption]

Des bénévoles sont amenés à pourvoir les sièges vacants, offrant aux téléspectateurs l’illusion que le public du théâtre est toujours plein.

Bien que les remplisseurs de sièges ne soient pas payés, ils passent la soirée à se détendre avec les A-listers.

Il y a généralement environ 300 remplisseurs de sièges en smokings et robes de soirée prêts à échanger des places avec des célébrités pendant les pauses publicitaires.

La règle d’or pour les bénévoles est que, à la reprise de l’émission, tous les sièges doivent être soit dans un siège, soit hors caméra dans les ailes du théâtre.

Getty

Le vaste Dolby Theatre de Los Angeles, où les Oscars sont généralement hébergés, dispose d’un auditorium de 3400 places[/caption]

Et quand il y a des centaines de personnes à coordonner dans un jeu tendu de chaises musicales, les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

Une femme qui a travaillé comme remplisseuse de siège lors de la cérémonie de 1996 a déclaré qu’elle s’était fait prendre lorsqu’un siège avait été attribué à deux bénévoles et qu’elle ne pouvait pas revenir sur les coulisses à temps.

«J’ai dû tomber, et je suis tombé sur les pieds de Robin Williams», a-t-elle dit Raffinerie29.

«Robin pensait que c’était la chose la plus drôle qu’il ait jamais vue.

«Il me piquait la cuisse et le dos et en riait de façon hystérique.

Les électeurs ne regardent pas tous les films

Le secret le plus choquant des Oscars est sans doute la manière dont les gagnants sont choisis – certains électeurs ayant admis auparavant qu’ils n’avaient même pas regardé les films.

Pour avoir votre mot à dire sur qui gagne quoi, vous devez être membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas).

AFP

La mise en place de l’événement nécessite beaucoup de préparation – mais tous les électeurs ne regardent pas tous les films nominés[/caption]

Si vous souhaitez devenir membre, vous avez besoin des crédits de longs métrages, puis de l’approbation des comités exécutifs d’Ampas.

L’année dernière, il y avait environ 9 500 électeurs éligibles aux Oscars, chacun appartenant à l’une des 17 branches professionnelles d’Ampas.

Chaque branche vote ensuite pour ses propres nominés dans la catégorie, de sorte que les éditeurs nomment des éditeurs, et les acteurs nomment pour les quatre catégories d’acteurs, et ainsi de suite.

Tout le monde peut proposer la meilleure photo et, une fois les nominés établis, toutes les branches votent pour le vainqueur final de toutes les catégories.

AFP

Les gagnants sont choisis par des professionnels de l’industrie cinématographique qui devraient regarder des dizaines d’heures de films nominés.[/caption]

Le problème avec le système, selon certains critiques, c’est que cela signifie que beaucoup de personnes qui votent ne regardent pas les films qu’elles sont censées juger, avec environ 60 heures de visionnage nécessaires pour voir tous les candidats prouver trop pour certains.

Un sondage par le Journaliste hollywoodien a constaté que six pour cent des électeurs ont admis ne pas avoir regardé les nominés du meilleur film en 2015, tandis que d’autres disent qu’il n’y a aucun moyen pour Ampas de s’assurer que tous les électeurs ont regardé tous les films.

Carey Mulligan, qui est en lice pour la meilleure actrice pour son rôle dans Promising Young Woman aux prix de cette année, a exigé un changement.

«Vous ne devriez peut-être pas être autorisé à voter à moins que vous ne prouviez que vous avez tous vu chacun d’eux», a-t-elle déclaré Variété l’année dernière.

« Il devrait y avoir un test. »

Campagnes d’influence

Parce que les gagnants sont choisis par les membres d’Ampas, les studios de cinéma qui espèrent que leurs films seront choisis dépensent une fortune pour essayer d’influencer les électeurs.

Et parce que le prestige de remporter un Oscar augmente énormément l’audience d’un film, les studios sont prêts à utiliser des tactiques agressives pour s’assurer que leurs productions sont favorisées.

L’année dernière, Netflix à lui seul aurait dépensé plus de 100 millions de dollars en campagnes de récompenses pour leurs films, en se concentrant principalement sur The Irishman and Marriage Story, le le journal Wall Street rapports.

Rex

Robert De Niro et Al Pacino dans The Irishman de Netflix à partir de 2019[/caption]

Scott Stuber, responsable des films originaux de Netflix, a déclaré que ses dépenses en récompenses étaient «très intelligentes», mais que l’estimation de 100 millions de dollars était une exagération.

«Je ne pense pas que nous fassions quelque chose que tout le monde ne fait pas», a-t-il ajouté.

On pense que les studios moins riches dépensent généralement entre 5 et 20 millions de dollars pour les campagnes de récompenses de films individuels.

En plus de publier des publicités, les studios transportent des acteurs et des réalisateurs du monde entier pour faire des questions-réponses lors de projections dans le but de séduire les électeurs.

Mais bien sûr, dépenser des dizaines de millions dans la course aux armements de la campagne de récompenses n’est toujours pas une garantie que vous gagnerez réellement.

Sacs cadeaux plaqués or

Même si vous ne gagnez pas ce soir-là, vous ne rentrerez peut-être pas les mains vides.

C’est parce que les nominés dans les catégories d’acteur et de réalisation reçoivent des sacs-cadeaux d’une valeur de dizaines de milliers de dollars.

Le butin est assemblé et distribué par la société de marketing de célébrités et de placement de produits Distinctive Assets et est devenu une légende.

Actualités Splash

Le contenu du sac cadeau 2018, y compris le spray au poivre et un test ADN d’ascendance[/caption]

Actualités Splash

Il comprenait également un séjour de six nuits dans un complexe de luxe à Hawaï[/caption]

Le sac de cadeaux de l’année dernière valait 225000 $ et comprenait une croisière de 12 jours d’une valeur de 78190 $ à bord d’un yacht avec service de majordome, une escapade romantique dans un phare espagnol qui coûte 1800 $ la nuit et un stylo vape plaqué or de 150 $.

Il contenait également un système de collecte d’urine médicale qui prétend améliorer la précision des tests de dépistage des infections.

Et il y avait aussi un soutien-gorge intelligent qui mesure les femmes pour l’ajustement idéal.

Cette année, le sac comprend un marteau d’urgence Peta pour sauver les chiens piégés dans des voitures chaudes, des vêtements de détente Cozy Earth fabriqués à partir de soie et de bambou de source durable, des baskets Loci en plastique réutilisé, un masque facial Ryst Mask qui est également un bracelet, des chaussettes de la London Sock Company et un livre pour enfants contre le racisme Change-Maker Village.

Enveloppes d’urgence

Tous les yeux sont rivés sur les célèbres enveloppes des Oscars cette nuit-là, mais vous ne savez peut-être pas qu’il existe en fait trois ensembles.

L’idée est que chaque prix a une enveloppe principale contenant le nom du gagnant, avec une autre sauvegarde identique conservée dans les ailes.

Rex

Des jeux de sauvegarde de toutes les enveloppes de récompense sont sur place et sont remis aux présentateurs par des comptables[/caption]

Une troisième copie «d’urgence» est conservée à un endroit non divulgué jusqu’à ce que les deux premiers ensembles soient confirmés comme étant arrivés sains et saufs à la cérémonie.

Bien que les mesures de sécurité supplémentaires semblent raisonnables, elles ont conduit à l’un des hurleurs les plus embarrassants de l’histoire des prix en 2017.

Les stars de Bonnie and Clyde Warren Beatty et Faye Dunaway ont annoncé à tort que La La Land avait remporté le prix du meilleur film après avoir reçu la mauvaise enveloppe avant de monter sur scène.

Ils ont reçu l’enveloppe de sauvegarde annonçant Emma Stone comme lauréate de la meilleure actrice pour sa performance dans La La Land, et ont lu à tort le nom du film dans la confusion.

AFP ou concédants de licence

Le casting de La La Land et Moonlight sur scène au milieu de la confusion de l’enveloppe en 2017[/caption]

Ce n’est qu’une fois que les acteurs et l’équipe de La La Land étaient sur scène qu’il a été déterminé qu’ils avaient été annoncés comme les gagnants par erreur et que Moonlight était le vrai gagnant du meilleur film.

PwC, le cabinet comptable responsable de la compilation des votes et de la préparation des enveloppes, a présenté ses excuses pour cette erreur.

Plaques pré-gravées

Si vous vous êtes déjà demandé comment les graveurs parviennent à étiqueter correctement toutes les statuettes des Oscars si rapidement la nuit, la vérité est que ce n’est pas le cas.

Au lieu de cela, ils pré-gravent le nom de chaque candidat dans chaque catégorie sur des plaques avant même le début de la cérémonie.

Reuters

Brad Pitt au « bar des Oscars » où des plaques sont installées – il venait de remporter le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Il était une fois à Hollywood (2020)[/caption]

Après la cérémonie, des célébrités montent à l’étage jusqu’au bal des gouverneurs où les graveurs leur montrent la plaque, s’assurent que les détails sont corrects, puis l’adaptent à la statuette.

Alex Yust, qui remet les prix assemblés aux récipiendaires, explique que l’ensemble du processus de pose de la plaque, de polissage et de remise au gagnant ne prend qu’environ cinq minutes.

« L’une de mes rencontres les plus mémorables a été avec Colin Firth, qui avait remporté le prix du meilleur acteur pour The King’s Speech », a déclaré Yust. Le gardien.





«Il a pris mon bras dans le sien et m’a demandé s’il pouvait prendre une photo de moi avec son téléphone pendant que j’apposais sa plaque. Il était si aimable et poli.

«Anne Hathaway m’a fait craquer. Elle a posé sa main sur la mienne pendant que je fixais sa plaque, puis a demandé mon nom.

«Elle a dit: ‘Je ne l’oublierai jamais.’ Je suis sûr qu’elle l’a fait.