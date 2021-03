C’est là que réside le défi pour les producteurs des prix de cette année, après une période qui a déjà vu les Emmys et les Golden Globes sombrer à des cotes record. Cela a laissé les producteurs de la cérémonie dans ce qui semble difficile – sans superproductions théâtrales pour aider à susciter l’intérêt pour la cérémonie – mais aussi avec une opportunité, s’ils embrassent la liberté qui devrait s’accompagner d’une diminution des attentes du public et d’avoir peu perdre.

Dans le passé, l’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui décerne les prix, a collectivement manifesté des sentiments mitigés sur le rôle de Netflix dans l’événement phare de l’industrie cinématographique, incapable de décider clairement si le streaming était un ami ou un ennemi. Les effets de la pandémie – et le changement connexe vers la visualisation à domicile – ont essentiellement poussé l’Académie dans les bras d’attente de Netflix.

Au total, le service a amassé les 35 meilleures nominations de tous les temps, plus que toute autre entité. Cela comprenait deux des huit meilleurs nominés, une paire de drames historiques dans « Mank » et « The Trial of the Chicago 7 », et six des 20 offres d’acteur.

Netflix, bien sûr, n’était pas seul, avec des streamers comme Amazon (avec une douzaine au total), Hulu et Disney + laissant tous leur marque sur la liste des prétendants. Dans certains cas, cette reconnaissance est venue pour les films qui ont été redirigés de la sortie en salles prévue vers la diffusion en continu, tels que « Nomadland » de Hulu et « Soul » et « Mulan » de Disney +.