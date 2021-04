La cérémonie des Oscars 2021 a laissé les fans « sous le choc » après que Chadwick Boseman ait été « volé » de sa victoire en tant que meilleur acteur et que Glenn Close ait twerk pour la caméra.

Les téléspectateurs du 93e cérémonie des Oscars ont affirmé qu’ils ne s’attendaient «PAS» à voir la femme de 74 ans se secouer les fesses à la télévision en direct pendant la cérémonie prestigieuse.

19 Chadwick Boseman a perdu la victoire du meilleur acteur pour Black Bottom de Ma Rainey Crédit: Netflix

19 Glenn Close a choqué les fans lorsqu’elle a TWERKÉ à la télévision en direct pendant la cérémonie

19 Certaines des plus grandes stars d’Hollywood ont décroché un trophée – tandis que beaucoup ont été snobées

La légende du cinéma a montré ses fesses alors qu’elle tremblait et faisait pivoter ses fesses alors que tout le lieu l’acclamait.

Vêtue d’une robe bleu marine scintillante longue au sol, Glenn a montré que l’âge n’était qu’un chiffre alors qu’elle se frayait un chemin vers un moment emblématique des Oscars.

Elle a déménagé à Da Butt – qui est devenue une tendance sur les réseaux sociaux.

Glenn a été nominé pour la meilleure performance d’une actrice dans un second rôle pour avoir joué dans Hillbilly Elegy.

Plus tard dans la soirée, le regretté acteur Chadwick Boseman a été choisi pour remporter le prix du meilleur acteur dans la catégorie Premier rôle pour avoir joué Levee dans le fond noir de Ma Rainey.

Cependant, des mois après sa mort tragique, il a été battu par sir Anthony Hopkins – qui a joué un pape dans Le Père.

19 Glenn, 74 ans, a applaudi toute la pièce en secouant ses fesses pour la caméra

19 La légende du cinéma était magnifique dans une robe ornée de bleu marine, un pantalon noir et des talons Crédits: Splash

Anthony, 83 ans, a été nominé SIX fois et a remporté son deuxième trophée ce soir – bien qu’il n’ait pas été présent à la cérémonie.

Les fans étaient furieux La star de Black Panther a perdu pour son dernier rôle avant sa mort en tant que Levee dans le film.

Une personne a tweeté: «Je ne peux pas oublier à quel point c’était anticlimatique. Juste un manque absolu des producteurs.

«Ils ont changé tout le format de l’émission pour que la fin soit une grande finale émouvante célébrant Chadwick Boseman, puis Anthony Hopkins, qui n’était même pas là, a gagné. Je suis toujours sous le choc.

«Autant j’aime Anthony Hopkins. Je sens que mon garçon Chadwick Boseman a été volé tout à l’heure », a déclaré un autre.

19 Les fans ont affirmé que Chadwick avait donné la « performance de sa carrière » dans le film Crédit: Netflix

19 Anthony Hopkins a remporté le prix du meilleur acteur dans un rôle principal pour Le père Crédit: AP

Un troisième a déclaré: « Chadwick Boseman a donné la performance de sa carrière en tant que Levee Green. On pouvait voir qu’il poussait à faire quelque chose de vraiment mémorable. Presque comme s’il savait que c’était sa dernière.

«Aurait-il dû gagner aux Oscars? 100%. Mais rien ne change l’impact de l’homme dans l’histoire du cinéma. »

Parmi les autres grands moments de la soirée, mentionnons Frances McDormand qui a remporté son QUATRIÈME Oscar ce soir.

L’actrice acclamée a gagné pour son rôle principal dans Nomadland – même si de nombreux fans étaient furieux, Viola Davis n’a pas obtenu cet honneur.

Le plus grand prix de ce soir, le meilleur film, était entre huit films incroyables.

19 La star de Nomadland, Frances McDormand, a passé une grande soirée Crédit: ABC

19 Chloé Zhao est entrée dans l’histoire en remportant le prix du meilleur film et réalisateur pour Nomadland Crédit: ABC

19 Le duo de la centrale a montré ses statues dorées après la cérémonie Crédits: Getty

Judas et le Messie noir, Mank, Minari, le père, la jeune femme prometteuse, Sound of Metal Nomadland et le procès du Chicago 7.

Nomadland a remporté un autre trophée, la réalisatrice Chloé Zhao et la star Frances acceptant cet honneur.

Plus tôt dans la soirée, la lauréate d’un Oscar, Viola Davis, a remis à Tyler Perry le prix humanitaire spécial Jean Hersholt de ce soir.

Viola a noté comment le magnat du divertissement a fourni à TOUS ses employés le vaccin Covid et a aidé ceux qui font face à des difficultés tout au long de l’année écoulée.

Tyler, 51 ans, a utilisé son discours pour mettre en lumière l’augmentation de la «haine» qui se produit dans tout le pays.

19 Viola Davis a remis à Tyler Perry le prix humanitaire Jean Hersholt Crédit: Document ABC via USA TODAY NETWORK via USA TODAY NETWORK

19 La légende du film a encouragé les téléspectateurs à « refuser la haine » dans son discours d’acceptation émotionnelle Crédit: AP

Juste avant son grand prix, Brad Pitt a stupéfié les téléspectateurs et les membres du public alors qu’il montait sur scène pour présenter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle.

Avant que Brad, 57 ans, ne dise un mot, il a reçu une ovation debout de ses pairs de la liste A.

Il a ensuite remis le trophée de la meilleure actrice dans un second rôle, que la star de Minari Yuh-Jung Youn a remporté.

L’adorable joueur de 73 ans a immédiatement commencé à FLIRTER avec Brad sur scène, comme elle l’appelait «extrêmement beau».

« Où étiez-vous lorsque nous tournions en personne? » demanda-t-elle effrontément.

19 Brad Pitt était plus beau que jamais lorsqu’il a présenté les prix ce soir Crédits: Getty Images – Getty

19 La star de Minari Yuh-Jung Youn FLIRTED avec Brad Pitt sur scène Crédits: Getty

Elle a ensuite continué à le corriger pour avoir mal prononcé son nom, mais a ajouté qu’elle avait « déjà pardonné » le cœur.

Dans l’un des premiers prix de la soirée du meilleur acteur dans un second rôle, Daniel Kaluuya a été favorisé pour son rôle dans Judas et le Messie noir.

Sortez et la star de Black Panther, Daniel, a remporté le trophée et a prononcé un discours émouvant mais hilarant.

En remerciant Dieu, son équipe et sa famille, il a curieusement mentionné qu’il est reconnaissant que «sa mère et son père aient eu des relations sexuelles» – ce qui lui a permis «d’être en vie» en ce moment.

Le public semblait confus – car il y avait un silence gênant avant que l’acteur ne reprenne son discours des gagnants.

19 Daniel Kaluuya a gagné pour son rôle dans Judas et le Messie noir Crédit: AFP

19 Regina King a trébuché sur scène alors qu’elle présentait le premier prix de la soirée Crédit: Reuters

Alors que sa mère et sa sœur semblaient mortifiées, enfouissant leurs mains dans leur visage.

Regina King a débuté la soirée avec une entrée spectaculaire alors qu’elle traversait la gare Union – où une partie du spectacle est filmée avec enregistrement au Dolby Theatre d’Hollywood.

Alors qu’elle faisait le long pas vers la scène, elle a trébuché sur ses talons hauts en montant les marches.

«Ha, télé en direct», dit-elle en riant après la brève bévue.