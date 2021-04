LOS ANGELES – Empêcher les cotes de télévision de plonger à un niveau alarmant, tout en célébrant des films qui, pour la plupart, n’ont pas été largement liés au public. Tenter de relancer le théâtre alors que la plupart des habitants du monde ont perdu l’habitude depuis plus d’un an. Intégration des flux de caméras en direct de plus de 20 emplacements pour se conformer aux restrictions de sécurité relatives aux coronavirus.

Ce sera une cérémonie de remise des Oscars qui travaillera dur.

La 93e édition surréaliste – un spectacle diffusé à la télévision sur des films principalement distribués sur Internet – arrivera enfin dimanche soir. L’Académie des arts et des sciences du cinéma a retardé l’événement, qui a généralement lieu en février, dans l’espoir de dépasser la pandémie. Pourtant, le tapis rouge a dû être radicalement réduit et les fêtes extravagantes annulées.

La nuit pourrait cependant entrer dans l’histoire d’Hollywood pour des raisons plus heureuses. Les célèbres enveloppes «et l’Oscar va à» pourraient contenir ces noms: Chadwick Boseman, Viola Davis, Daniel Kaluuya et Yuh-Jung Youn. Si cela se produit, comme l’ont prédit certains handicapeurs de récompenses, ce serait la première fois que des personnes de couleur balayent les Oscars par intérim – une indication que l’industrie cinématographique a tenu sa promesse en réponse au mouvement #OscarsSoWhite et a mis en œuvre des réformes significatives.

Les électeurs, bien sûr, pourraient toujours virer dans d’autres directions. Est-ce l’année où Glenn Close, une actrice de soutien nominée pour «Hillbilly Elegy», arrive enfin à remporter un petit mec en or? Ou égalera-t-elle le triste record de Peter O’Toole pour huit nominations sans victoire? Carey Mulligan («Promising Young Woman») ou Frances McDormand («Nomadland») pourraient dépasser Davis («Ma Rainey’s Black Bottom») pour gagner la meilleure actrice. Et une victoire posthume du meilleur acteur pour Boseman («Ma Rainey’s Black Bottom») a récemment été moins sûre grâce à une poussée de soutien de l’académie pour Anthony Hopkins («The Father»).