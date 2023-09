Oscar van Heerden | Il est temps d’admettre que les États-Unis et l’OTAN ont eu plus qu’ils ne peuvent mâcher dans la guerre par procuration en Ukraine

Alors que des milliers d’Ukrainiens meurent sur les champs de bataille alors que la guerre avec la Russie se poursuit, il ne semble pas que Washington ou Londres soient disposés à admettre leur défaite, écrit Oscar van Heerden.

Combien d’Ukrainiens doivent mourir avant que les États-Unis et leurs alliés occidentaux ne prennent conscience ?

Ce qu’ils font au peuple ukrainien est mal, et tout cela sous prétexte que la guerre prolongée avec la Russie est ce que veulent les Ukrainiens. Les Ukrainiens, j’en suis sûr, ne se sont pas engagés dans une guerre d’usure avec la Russie dans laquelle des centaines de milliers d’hommes, principalement ukrainiens, sont blessés et/ou meurent. Le fait que tout le monde, des deux côtés de la guerre, choisisse de rester insensible au nombre de morts suggère que ces chiffres sont très élevés.

Pourquoi, alors, le gouvernement ukrainien force-t-il les jeunes et les vieux hommes dans les rues de Kiev à s’enrôler et à aller au front pour être massacrés par les forces russes ? Pourquoi le gouvernement ukrainien, dirigé par le président Volodymyr Zelensky, demande-t-il aux gouvernements européens de renvoyer en Ukraine contre leur gré les hommes ukrainiens, qui sont des immigrants légaux et des réfugiés dans ces pays, afin qu’ils puissent être enrôlés pour aller au front de cette guerre. ?

D’après le site Internet visitezukraine.aujourd’huiune nouvelle procédure de tenue des dossiers militaires des hommes a été approuvée en Ukraine.

« L’un des points de la résolution oblige les ambassades étrangères à informer les citoyens ukrainiens à l’étranger du début d’une nouvelle conscription et à faciliter leur retour dans leur pays si une mobilisation a lieu dans la patrie. Après les changements dans la législation, ils ont commencé à discuter de l’éventuelle l’expulsion des Ukrainiens de l’UE », indique le site Internet.

Les Ukrainiens meurent terriblement dans cette guerre, et personne ne semble s’en soucier.

Personne ne veut arrêter la guerre

Blâmer la Russie est une façon de gérer ce conflit, mais la réalité est que personne ne semble vouloir y mettre un terme.

Si Zelensky se souciait effectivement du bien-être et de la vie de ses concitoyens, il aurait sûrement déjà compris que cette guerre ne mène nulle part, que la contre-offensive tant vantée a échoué et qu’en entamant des négociations avec les Russes, il peut y mettre un terme. carnage une fois pour toutes.

Cependant, en vertu de la loi martiale, il a adopté une loi rendant illégale la négociation de paix avec la Russie tant que Vladimir Poutine reste président de la Russie.

C’est une position de dérobade que de déclarer que la Russie peut à tout moment arrêter cette guerre si elle retire toutes ses troupes du territoire ukrainien. Pourquoi la Russie ferait-elle cela alors qu’elle prétend gagner la guerre ? Et pourquoi ferait-il cela s’il a déclenché ce conflit à cause de l’expansion de l’OTAN et lorsqu’il a affirmé que les habitants de la région du Donbass étaient persécutés par leur propre gouvernement alors que le reste de l’Europe ne faisait rien ? Même la « responsabilité de protéger » adoptée par l’ONU n’est pas invoquée…

Nous avons vu à quel point on peut faire confiance à l’Occident en matière d’accords et de négociations. L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel l’a admis l’année dernière dans une interview au magazine allemand Zeit que les accords de Minsk étaient une tentative de « donner à l’Ukraine le temps » de renforcer sa défense. Nous avons vu que même lorsque les négociations ont été conclues et signées en Turquie quelques semaines seulement avant le déclenchement de la guerre, elles n’ont pas été honorées par le gouvernement Zelensky.

Alors, dites-moi, pourquoi la Russie voudrait-elle maintenant, une fois de plus, faire confiance à « l’Occident collectif » et accepter quoi exactement ? Quelle que soit la manière dont on aborde la question, la vérité est que la Russie supplie l’OTAN de ne pas s’étendre vers l’Est depuis des décennies. Pour justifier l’existence continue de l’OTAN, elle doit d’abord avoir un ennemi commun et pourquoi pas le vieil ennemi, l’Union soviétique, dans sa réincarnation ? Deuxièmement, elle doit continuer à s’étendre pour élargir et encercler le soi-disant ennemi, la Russie.

Le voyage de Zelensky aux États-Unis

La Russie était faible au début des années 1990 et son expansion ne pouvait donc pas être stoppée. Dix pays d’Europe de l’Est ont été admis à l’OTAN, la plupart frontaliers de la Russie, puis une deuxième expansion a eu lieu. La Russie n’a fait que se plaindre, et son intention était claire. La Russie le voyait aussi, et elle s’est préparée parce qu’elle savait que la goutte qui ferait déborder le vase serait l’Ukraine.

D’un point de vue stratégique, en ce qui concerne l’accès à la mer Noire, l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN constituerait une menace directe pour la souveraineté et la sécurité nationale de la Russie. Le soulèvement populaire de 2014 qui a vu l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch contraint de quitter ses fonctions a été le point de départ d’un conflit qui a vu la Russie annexer la Crimée en raison de sa situation stratégique. Le reste appartient à l’histoire, ce qui signifie que nous savons tous ce qui s’est passé depuis et nous voilà aujourd’hui témoins d’une guerre d’usure en cours, les deux parties faisant tout ce qu’elles peuvent pour gagner.

Plus tôt cette semaine, Zelensky a effectué un voyage de guerre aux États-Unis pour comparaître devant l’Assemblée générale de l’ONU. Il a également visité le Canada.

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a refusé de permettre à Zelensky de prendre la parole lors de la séance conjointe de la Chambre, comme c’était le cas par le passé, invoquant des contraintes de temps. il semble que McCarthy marche sur une ligne mince au sein de son parti, car de nombreux républicains et certains démocrates ne sont pas enthousiastes, voire carrément hostiles, à toute suggestion d’aide supplémentaire pour le gouvernement de Zelensky, posant des questions sur la responsabilité des précédents milliards envoyés à l’Ukraine.

Les systèmes d’armes, l’artillerie et les munitions n’ont abouti à rien, même si l’on avait promis au peuple américain et aux parlements européens que la contre-offensive apporterait la victoire ou, à tout le moins, des avancées significatives aux Ukrainiens.

Plus tôt cette année, Le Washington Post a rapporté que Zelensky était plus qu’heureux de recourir à des actions militaires risquées. comme occuper des villages russes pour obtenir un effet de levier sur Moscou ; bombarder un oléoduc qui transfère le pétrole russe vers la Hongrie, membre de l’OTAN ; et, en privé, ils aspirent à ce que des missiles à longue portée frappent des cibles à l’intérieur des frontières russes. Ceci est contenu dans des documents classifiés des services de renseignement américains détaillant les communications internes de Zelensky avec ses principaux collaborateurs et chefs militaires. L’authenticité des matériaux n’a pas été contestée.

Le seul homme qui soutient Zelensky est le président américain Joe Biden.

Pourquoi, vous pourriez vous demander. Eh bien, c’est à cause de l’élection présidentielle à venir en 2024. Biden doit être considéré comme fort et résolu face à cette guerre. Être perçu comme hésitant à cet égard n’augure rien de bon pour lui et pour le Parti démocrate.

La réalité est que Biden, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, le Premier ministre français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se rendent tous compte que l’acteur qu’ils ont choisi, Zelensky, autrefois comparé à Winston Churchill nogal, est un échec ; un désastre ambulant qui circule avec un bol de mendicité pour une guerre qui semble impossible à gagner.

Réprimer

La « lutte pour la liberté » et la « souveraineté » sont évoquées, mais ce sont des éléments qui étaient insaisissables en Ukraine avant même cette guerre. En fait, avant la guerre, toutes les voix alternatives et tous les médias du pays étaient réprimés.

Selon Reuters, le gouvernement ukrainien a restreint en 2021 les médias ainsi que les libertés d’expression et de réunion pacifique, violant le droit international. Onze partis d’opposition ont été suspendus pendant la période de loi martiale en raison de liens présumés avec la Russie et Zelensky a désormais reporté sine die les prochaines élections générales, où, à mon avis, il sait qu’il sera certainement rejeté pour avoir laissé tomber son peuple.

Les sanctions sévères contre la Russie n’ont pas fonctionné. En fait, l’économie russe est en croissance, contrairement à la plupart des économies européennes qui entrent en récession. Les ventes de pétrole et de gaz russes explosent et tout le monde achète malgré les sanctions, y compris les pays européens eux-mêmes. Les ventes de gaz liquéfié vers l’Europe ont augmenté de 35 % au cours des derniers mois.

Pourquoi ne pas reconnaître l’évidence : les États-Unis et l’OTAN ont eu plus de mal qu’ils ne peuvent en mâcher. Les coups de pied et les cris de Zelensky ces derniers jours ont eu au moins un certain succès. Quelques chars Abrams américains sont arrivés, prêts au combat. Je crains que ce que nous verrons au cours des prochaines semaines soient des images de ces chars très sophistiqués brûlant sur le champ de bataille, tout comme tous les autres équipements impressionnants reçus des sponsors ukrainiens. Les troupes ukrainiennes ne reçoivent que des semaines de formation sur les systèmes d’armes complexes, au lieu des mois nécessaires pour les préparer au terrain.

Mais il semble que les efforts de paix des dirigeants africains, des dirigeants chinois et même du pape tombent tous dans l’oreille d’un sourd. De toute évidence, Washington et Londres veulent que cette guerre continue.

La Cour pénale internationale (CPI) n’a pas tardé à émettre un mandat d’arrêt pour une atrocité particulière contre Poutine, mais reste visiblement silencieuse lorsqu’il s’agit des atrocités présumées commises par Zelensky, Biden, Sunak et d’autres.

Les États-Unis ont envoyé des munitions à fragmentation controversées et des obus à l’uranium appauvri en Ukraine, mais le procureur en chef de la CPI, Karim Asad Ahmad Khan, reste silencieux. Sûrement, des doubles standards sont-ils en jeu ?

Cela nous rappelle encore une fois, à nous, pays du Sud, que les règles qui régissent l’ordre mondial n’ont pas été écrites par nous. Cette guerre doit cesser… Ce qui arrive à nos frères et sœurs en Ukraine et en Russie est terrible.

– Oscar van Heerden est chercheur principal en diplomatie et leadership africains à l’Université de Johannesburg.

