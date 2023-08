Oscar Valdez vise à imiter Marco Antonio Barrera et Erik Morales dans le combat pour le titre mondial d’Emanuel Navarrete | Nouvelles de boxe

Oscar Valdez pense qu’il peut imiter Erik Morales et Marco Antonio Barrera dans son combat contre Emanuel Navarrete au Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona, ce week-end.

Valdez combat son rival mexicain et champion WBO des super-poids plume Navarrete en direct Événement principal de Sky Sports ou Sky Sport Action à partir de 2h le dimanche matin.

Erik Morales et Marco Antonio Barrera seront aux premières loges pour le combat et feront une présentation au vainqueur.

Emanuel Navarrete dit que son combat contre Oscar Valdez est nécessaire à sa carrière tandis que Valdez rêve de devenir un grand mexicain.



« Ces deux combattants m’ont inspiré à être le combattant que je suis », a déclaré Valdez Sports du ciel. « Cela signifie beaucoup pour nous, les combattants mexicains, d’être appelés un guerreroun guerrier.

« Depuis que je suis petit, je rêve de ce genre de combats », a-t-il poursuivi.

« Nous connaissons le style de ‘Vaquero’ Navarrete, tout le monde a vu mon style, donc je pense que ces styles conviendront parfaitement pour donner aux fans ce qu’ils veulent.

« Les fans veulent voir du sang. Ils veulent voir une guerre. Ils veulent voir quelqu’un frapper la toile.

« Donc, nous sommes partants. Chaque fois que vous avez deux combattants mexicains à l’intérieur du ring, il y a toujours des feux d’artifice. »

Navarrete et Valdez s'affrontent lors de la conférence de presse finale





Il y a une fierté personnelle et une fierté nationale à considérer et Valdez est déterminé à offrir le type de concours auquel les gens s’attendent.

« Je m’attends à un bon combat, une guerre. Beaucoup de combattants sont peut-être un peu nerveux, mais au contraire pour moi, c’est comme si j’allais le faire », a-t-il déclaré.

« Je suis né pour ça. Cela ne fait que devenir plus motivant quand j’entends ce genre de choses, que les gens s’attendent à une guerre. Je ne vois pas d’autre voie dans ce combat.

« Navarrete est un combattant coriace. Il l’a déjà prouvé. Il a été envoyé sur la toile lorsqu’il a été renversé par [Liam Wilson] et il a montré qu’il avait beaucoup de cœur en se levant puis en l’arrêtant plus tard. Cela montre simplement quel type de combattant ‘Vaquero’ Navarrete est.

« Dans mon cas, je ne reculerai pas. »

Shakur Stevenson a réalisé une performance convaincante sur Oscar Valdez pour devenir le champion unifié des super-poids plume.



Il aspire à gagner ce combat et à redevenir champion du monde.

« Ce combat en ce moment est le plus grand combat de ma vie. Cela signifie tout pour moi », a-t-il déclaré. « Quand j’ai perdu mon titre contre Shakur Stevenson, j’ai réalisé à quel point j’aime la boxe et à quel point ça me manque d’être appelé champion. Ça me manque aussi de me sentir comme un champion », a-t-il déclaré.

« Au moment où je l’ai perdu contre Stevenson, le monde m’est tombé dessus.

« C’est pourquoi ce combat signifie le monde pour moi en ce moment parce que je dois revenir là où je me suis arrêté. »

Un marqueur de la détermination unique de Valdez peut être vu dans la façon dont il s’est battu à travers une mâchoire cassée pour battre Scott Quigg. C’était une horrible blessure. Pourtant, Valdez n’a pas déraillé.

Oscar Valdez a un crochet gauche explosif



« Pour moi, perdre n’est pas une option. Pour moi, la partie abandonner, la partie qui laisse juste glisser les choses facilement, ce n’est pas pour moi. Je me battrai toujours jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

« Je reçois souvent ces questions. Comment ai-je fait avec la blessure à la mâchoire au cinquième tour et continué tous ces tours avec la mâchoire cassée? Pour moi, je ne pouvais pas [quit]. Il n’y a aucun moyen pour moi de dire: ‘Non mas, je ne peux pas continuer.' »

La carrière de Valdez ces derniers temps a inclus le sommet d’une victoire d’arrêt spectaculaire sur Miguel Berchelt pour remporter le titre WBC des super-poids plume et sa défaite écrasante contre Shakur Stevenson dans un combat d’unification.

Mais Valdez se détend dans son ranch mexicain où il garde une ménagerie d’animaux exotiques.

« C’est mon endroit préféré là-bas », a-t-il déclaré. « C’est ma paix. C’est là que je sors et que je me détoxifie du monde.

« Parce que lorsque vous êtes au camp d’entraînement, vous boxez toute la journée, avant d’aller dormir, vous pensez toujours au plan de match, pensez à la boxe, pensez au rival, pensez à quelqu’un qui s’entraîne difficile de m’assommer, cela peut devenir stressant.

Oscar Valdez nage avec Steve l'alligator



« Donc, une fois que nous avons fini les combats, nous retournons au ranch. Rien que la famille, rien que l’amour, la paix et tous mes animaux. C’est juste mon endroit préféré. »

Valdez a un alligator appelé Steve, avec lequel il nage même.

« C’est une expérience formidable de pouvoir nager avec un alligator et tout le monde ne peut pas le faire », a déclaré Valdez.

Il soutient que ce n’est ni un passe-temps stressant ni dangereux, ajoutant joyeusement : « J’ai un bon mouvement de tête. »

