Oscar Valdez défendra le titre WBC des super-plumes contre Robson Conceicao le 10 septembre en Arizona | Nouvelles de boxe

Oscar Valdez reviendra après son KO pour les âges pour combattre Robson Conceicao dans une défense du titre WBC des super-plumes le 10 septembre à Tucson, Arizona.

Valdez a spectaculairement éliminé Miguel Berchelt pour remporter la ceinture lors de sa précédente sortie et fait maintenant son retour dans la ville qu’il a appelée chez lui après avoir quitté le Mexique.

« Valdez vient de réaliser une meilleure performance en carrière et veut faire une performance spectaculaire devant les grands fans de Tucson », a déclaré le président de Top Rank, Bob Arum.

« Conceição attend ce coup depuis qu’il est devenu pro, et l’ayant promu pendant toute sa carrière, je sais qu’il sera à son meilleur.

« Nous avons un excellent co-métrage, car le jeune Gabriel Flores veut prouver qu’il est un concurrent à surveiller, et il peut le faire en battant un Mexicain coriace en Luis Alberto Lopez. »

Oscar Valdez a amassé un record de 29-0



Valdez a cimenté son statut de l’un des visages de la boxe mexicaine avec son KO au 10e round contre le champion de longue date Berchelt. Il a une fiche de 8-0 dans les combats pour le titre mondial, dont six défenses du titre mondial poids plume WBO qu’il a remporté en juillet 2016.

Valdez et Conceição se sont battus en tant qu’amateurs dans le match pour la médaille d’or des Jeux panaméricains de 2009, Conceição l’emportant par un seul point.

Valdez est devenu pro près de quatre ans avant Conceição (16-0, 8 KO), qui est entré dans l’histoire en tant que premier boxeur brésilien à remporter l’or olympique.

« Je suis très excité de me battre dans ma deuxième maison, Tucson, Arizona, où j’aurai ma première défense du titre mondial WBC des super-plumes », a déclaré Valdez.

« Cela me motive de savoir que je défendrai le titre devant mes amis et ma famille, et je serai prêt à le mettre en jeu comme dans tous mes combats. Je viens donner un grand spectacle à mon peuple , et j’ai hâte de vous voir le 10 septembre. »

Conceição a déclaré: « J’ai attendu toute ma vie cette opportunité, et c’est pourquoi je m’entraîne avec une grande détermination. Je représenterai ma famille et le Brésil. J’ai déjà remporté une médaille d’or pour mon pays et maintenant je vais ramener à la maison un titre mondial. Avec beaucoup de détermination, je vais livrer une belle performance. Ce sera un vrai spectacle ! »