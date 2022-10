Oscar Tshiebwe et Drew Timme en tête de l’équipe All-America de pré-saison AP

Oscar Tschiebwe a été le joueur de basket-ball universitaire masculin par consensus de l’année dernière, une réalisation généralement suivie d’un saut en NBA.

Le grand homme du Kentucky a décidé de prendre une route différente. Il revient – et il est peut-être encore meilleur cette saison.

« C’est un meilleur passeur. C’est un meilleur dribbleur. Il a un meilleur feeling. Il parle », a déclaré l’entraîneur du Kentucky, John Calipari. « Offensivement, il connaît mieux les jeux. Et il est authentique.

Tshiebwe était une sélection unanime avec le grand homme de Gonzaga, Drew Timme, dans l’équipe All-America de pré-saison de l’Associated Press publiée lundi. Ils ont été rejoints par l’attaquant de Caroline du Nord Armando Bacot, le garde de Houston Marcus Sasser et l’attaquant de l’Indiana Trayce Jackson-Davis dans l’équipe sélectionnée par un panel de médias de 59 personnes qui votent sur le Top 25 hebdomadaire de l’AP.

Tshiebwe est le neuvième joueur national AP de l’année – Bill Walton et Ralph Sampson l’ont fait deux fois – à revenir pour une autre saison, selon Sportradar, et la première depuis que Tyler Hansbrough est revenu pour mener la Caroline du Nord à un titre national en 2009.

Les Wildcats, quatrièmes au classement, espèrent que Tshiebwe pourra faire de même pour eux.

L’attaquant de 6 pieds 9 pouces et 260 livres du Congo a mené la nation en rebondissant à 15,1 par match avec une moyenne de 17,4 points. Il a tiré à 60% sur le terrain, a réussi 60 interceptions et 55 blocs, et a terminé la saison avec 16 doubles-doubles consécutifs en route vers un record scolaire de 28.

Au lieu d’amener son jeu en NBA, Tshiebwe a choisi de revenir lorsque les projections l’ont fait participer au deuxième tour du repêchage de 2022.

“Ils (les dépisteurs de la NBA) veulent que mon jeu se développe un peu”, a déclaré Tshiebwe, qui a commencé sa carrière en Virginie-Occidentale. “Ils veulent que je sois capable de faire un ou deux 3-points, ils veulent que j’attrape le ballon, conduise et termine, et que je m’améliore en dribble.”

Timme a pris une décision similaire – deux années de suite. Le senior 6-10 a été l’un des meilleurs grands hommes du pays au cours des deux dernières saisons, menant les Zags sur des courses profondes de la NCAA, y compris un voyage au match pour le titre national en 2021. Il était une deuxième équipe All-American pour le deuxième saison consécutive il y a un an après une moyenne de 18,4 points et 6,8 rebonds.

Timme avait encore des domaines de son jeu sur lesquels il voulait travailler avant de se diriger vers la NBA et espérait une chance de plus de remporter un titre national avec les Zags, deuxièmes. Les accords de nom, d’image et de ressemblance de la NCAA ont rendu la décision plus facile et, en plus, la vie universitaire est très amusante.

“Nous avons une chance de faire quelque chose de spécial, je voulais obtenir mon diplôme, il y a des choses sur lesquelles je veux travailler, je veux m’appuyer dessus”, a déclaré Timme. “C’était l’aboutissement de beaucoup de choses, mais j’aime vraiment être un collégien.”

Bacot a également la chance de faire quelque chose de spécial avec les Tar Heels.

L’attaquant 6-11 a égalé le record de la NCAA avec 31 doubles-doubles la saison dernière et est devenu le premier à en avoir six dans le même tournoi de la NCAA tout en menant la Caroline du Nord au match pour le titre national. Les Tar Heels ont perdu contre le Kansas, mais sont n ° 1 du Top 25 AP de pré-saison et parmi les favoris pour tout gagner avec Bacot de retour.

“Je ne passe pas un jour où nous ne disons pas, mec, nous avons hâte d’en arriver là”, a déclaré Bacot à propos de sa victoire au titre national. “Peut-être que ce n’est pas la meilleure approche, mais je veux dire, nous sommes humains.”

Sasser était un rouage clé il y a deux ans lors du premier Final Four des Cougars depuis l’époque de Phi Slama Jama, avec une moyenne de 13,7 points tout en jouant une défense menaçante.

Le garde dynamique 6-2 a pris un bon départ la saison dernière, mais a été limité à 12 matchs après s’être cassé un os au pied gauche. Il a été nommé joueur de pré-saison de l’American Athletic Conference de l’année et une grande raison pour laquelle les Cougars sont classés n ° 3 dans le sondage de pré-saison AP.

“Cela vous met une cible sur le dos tous les soirs, mais cela me motive également chaque jour à l’entraînement pour aller là-bas et travailler plus fort”, a déclaré Sasser.

Jackson-Davis était un All-American de pré-saison la saison dernière et a mené les Hoosiers en marquant (18,3) et en rebondissant (8,1). L’attaquant 6-9 a également aidé l’Indiana à atteindre le tournoi NCAA pour la première fois en six ans, mais la course s’est terminée par une défaite au premier tour contre Saint Mary’s.

Avec le retour de Jackson-Davis, les Hoosiers n ° 13 sont les favoris pour remporter le Big Ten et, espèrent-ils, faire une course profonde en mars.

“Je pense que j’ai en quelque sorte posé la pierre de mon héritage individuel, être un All-American et faire toutes ces choses, mais cela n’a pas vraiment d’importance si vous ne gagnez pas quelque chose ici”, a-t-il déclaré. “Gagner est une grande chose ici, donc gagner un championnat national et aussi gagner un titre Big Ten, ce sont mes deux principaux objectifs cette année.”

___

Plus de basket-ball universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-basketball et https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-basketball-poll et https://twitter.com/AP_Top25

John Marshall, l’Associated Press