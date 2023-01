Oscar Tshiebwe du Kentucky élu meilleur sportif de l’État

LEXINGTON, Ky. (AP) – L’attaquant de basket-ball masculin du Kentucky Oscar Tshiebwe, qui a été nommé meilleur joueur de l’Associated Press sur la voie de remporter les six prix nationaux au printemps dernier, a été élu Figure sportive de l’année du Kentucky par le Lexington Herald-Leader. .

Tshiebwe est le premier joueur des Wildcats sélectionné depuis Anthony Davis en 2012. Il a mené quatre athlètes du Kentucky parmi les cinq premiers lors du vote de 143 membres des médias dans tout l’État.

La star de l’athlétisme Abby Steiner, triple championne de la NCAA qui a également remporté le titre américain du 200 mètres et deux médailles d’or au relais pour l’équipe américaine aux Championnats du monde, a terminé deuxième. Viennent ensuite la star du basket-ball féminin Rhyne Howard , qui est devenue la recrue de l’année de la WNBA après avoir mené le Kentucky à son premier titre de tournoi de la Conférence du Sud-Est en 40 ans; Sydney McLaughlin-Levrone, détenteur du record du monde du 400 mètres haies ; et le poulain champion Flightline, qui a dominé la Breeders’ Cup Classic à Keeneland.

La saison junior de Tsheibwe a remporté les honneurs en tant que meilleur joueur du pays et a inclus le trophée Naismith et le prix Wooden. Le natif de 6 pieds 9 pouces de la République démocratique du Congo a mené la nation avec 15,2 rebonds et une moyenne de 17,4 points par match la saison dernière et a établi des records scolaires pour les matchs avec des scores à deux chiffres et des rebonds.

___

AP sports : https://apnews.com/hub/sports et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press