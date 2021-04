«Soul», l’histoire de Pixar d’un musicien de jazz en herbe entre la vie et la mort, a été nommé meilleur long métrage d’animation, une victoire attendue même si «Wolfwalkers», un fantasme celtique du studio irlandais Cartoon Saloon, avait ses partisans.

«Soul», réalisé par Pete Docter, avait accumulé des victoires tout au long de la saison, poursuivant la domination de Pixar lors des récompenses. Il s’agit du 11e Oscar du meilleur long métrage d’animation du studio depuis l’introduction de la catégorie en 2002.

Le film est remarquable pour un certain nombre de raisons: c’est le premier film de Pixar avec un protagoniste noir (le pianiste et professeur de musique Joe, exprimé par Jamie Foxx), et l’équipe créative comprend le premier co-réalisateur noir de la société, Kemp Powers.

Docter, acceptant l’Oscar, a remercié les professeurs de musique et d’art, y compris ses parents, et a déclaré: «Vous rendez le monde meilleur.»