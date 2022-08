Oscar Pistorius demande une libération anticipée de prison sur parole | Nouvelles du monde

Oscar Pistorius va au tribunal pour demander une libération anticipée de sa peine pour avoir tué sa petite amie Reeva Steenkamp.

L’athlète sud-africain, surnommé Blade Runner après ses prothèses de course, purge une peine de 13 ans pour le meurtre de 2013, lorsqu’il a abattu Mme Steenkamp à leur domicile.

Il dira qu’il a déjà purgé plus de la moitié de sa peine – assez pour être éligible à la libération conditionnelle.

Il ne purgeait initialement que six ans, mais en 2017, un tribunal sud-africain a plus que doublé sa peine à 13 ans et cinq mois.

L’année dernière, le tribunal a décidé que sa peine devait être antidatée jusqu’en octobre 2014, date à laquelle il avait été initialement condamné pour une accusation moindre d’homicide coupable.

Pistorius soutient que cela signifie qu’il est éligible à la libération conditionnelle depuis février de l’année dernière.

“Je soumets humblement que j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me réadapter, me conduire de manière à respecter constamment les règles de la prison, à montrer des remords complets”, a déclaré Pistorius aux juges dans un communiqué publié par le site News24.

“J’ai terminé tous les programmes possibles qui ont été présentés, et je me suis en effet qualifié selon les directives du Département des services correctionnels pour la libération conditionnelle.”

Il vient après Pistorius a rencontré le père de Mme Steenkamp dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle.

En Afrique du Sud, les délinquants doivent purger au moins la moitié de leur peine avant d’être éligibles à la libération conditionnelle, puis assister à une audience.

Une audience avait déjà été annulée parce que Pistorius n’avait pas rencontré les parents de Mme Steenkamp.

Confirmant la rencontre dans un SMS, une avocate de la famille Steenkamp, ​​Tania Koen, a déclaré que le couple s’était rencontré en personne le 22 juin dans le cadre d’un processus en Afrique du Sud appelé dialogue victime-délinquant.

Le processus donne aux victimes la chance de rencontrer les délinquants avant qu’ils ne deviennent admissibles à la libération conditionnelle.

Mme Koen a ajouté dans son message : “Le dialogue est une affaire privée et confidentielle, c’est pourquoi nous demandons que la vie privée de nos clients soit respectée”.

La Fondation Reeva Rebecca Steenkamp a également confirmé que la rencontre avait eu lieu, écrivant sur sa page Facebook : “Nous exprimons notre amour et notre soutien à Barry et June qui ont participé au processus de préparation d’une rencontre avec Oscar Pistorius. Barry a finalement rencontré Oscar le 22 juin 2022 pour le dialogue victime-délinquant.

“Un mot de sincère gratitude au Département des services correctionnels, en particulier au personnel de la prison de St Albans, pour avoir facilité le processus avec sensibilité et professionnalisme.”

À l’époque, un porte-parole des services pénitentiaires a déclaré que bien que Pistorius ait rencontré le père de Mme Steenkamp, ​​il continuerait à purger sa peine normalement et que la participation au processus de dialogue victime-délinquant n’équivaut pas à la fin d’une peine ou à une libération conditionnelle automatique. .

Au cours de son procès, Pistorius a affirmé qu’il avait tiré quatre fois sur Mme Steenkamp à travers une porte de toilettes verrouillée parce qu’il l’avait prise pour une intruse.