Oscar Piastri pilotera pour McLaren et non pour Alpine en 2023

McLaren a signé Oscar Piastri, champion de Formule 2 FIA 2021, pour un contrat pluriannuel avec Lando Norris à partir de la saison 2023 du Championnat du Monde de Formule 1 FIA.

L’Australien de 21 ans originaire de Melbourne a un CV impressionnant en sport automobile, remportant l’Eurocup de Formule Renault 2019 avant de remporter le Championnat de Formule 3 FIA 2020 et le Championnat de Formule 2 FIA 2021 au cours de saisons Rookie successives.

Piastri rejoindra Lando Norris pour compléter la composition des pilotes McLaren F1 Team 2023, après que l’équipe a annoncé une prolongation de plusieurs années du contrat de Lando la saison dernière.

“Je suis extrêmement excité de faire mes débuts en F1 avec une équipe aussi prestigieuse que McLaren et je suis très reconnaissant de l’opportunité qui m’a été offerte. L’équipe a une longue tradition de donner une chance aux jeunes talents, et je suis impatient de travailler dur aux côtés de Lando pour pousser l’équipe vers l’avant de la grille. Je me concentre sur la préparation de mes débuts en F1 en 2023 et sur le début de ma carrière en F1 dans la papaye », a déclaré Oscar Piastri.

“Toute l’équipe est ravie d’accueillir Oscar chez McLaren pour la saison 2023 de F1. Il a une carrière de pilote impressionnante à ce jour, et nous sommes sûrs qu’avec Lando, il pourra nous aider à faire un autre pas en avant vers nos ambitions. Nous avons encore un travail important à faire cette saison sur lequel l’équipe reste concentrée, avant de faire en sorte qu’Oscar soit intégré dans l’équipe le plus rapidement possible et prêt à relever les défis à venir. Nous sommes impatients de préparer ensemble une saison 2023 passionnante », a déclaré Andreas Seidl, directeur de McLaren F1 Team.

“Oscar est l’un des talents prometteurs de la série nourricière en F1 et nous sommes ravis de le voir rejoindre l’équipe pour 2023. Gagner à la fois en F3 et en F2 au cours de saisons de recrue successives est une véritable réussite et témoigne de son talent. en course monoplace. Avec Lando et Oscar, nous avons une équipe F1 jeune et passionnante avec un énorme potentiel, ce qui nous place en bonne position pour réaliser nos ambitions futures. Oscar est un ajout passionnant à la famille McLaren, et nous sommes impatients de le voir grandir avec notre équipe de F1 », a déclaré le PDG de McLaren Racing, Zak Brown.

