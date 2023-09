Oscar Piastri : le pilote McLaren prolonge son contrat avec l’écurie de Formule 1 jusqu’à fin 2026

Oscar Piastri a signé une prolongation de contrat avec McLaren

Oscar Piastri restera chez McLaren pendant au moins trois saisons supplémentaires après avoir signé une prolongation de contrat à long terme.

L’Australien de 22 ans a rejoint l’équipe fin 2022 après une brillante carrière dans les formules juniors qui comprenait des triomphes successifs en Championnat de Formule Renault 2019, en Championnat FIA de Formule 3 2020 et en Championnat FIA de Formule 2 2021.

Après avoir pris sa retraite à Bahreïn lors de ses débuts en Grand Prix en début d’année, Piastri a terminé six fois dans le top 10, avec comme meilleur résultat une quatrième place au GP de Grande-Bretagne à Silverstone, et il a pour objectif d’atteindre de meilleurs résultats. des sommets après avoir prolongé son contrat jusqu’à fin 2026.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

« Je suis ravi de prolonger mon partenariat avec McLaren pour de nombreuses années », a déclaré Piastri. « Je veux me battre en tête de la grille avec cette équipe et je suis enthousiasmé par la vision et les fondations qui sont déjà posées pour nous y amener.

« L’accueil que j’ai reçu et les relations que j’ai nouées me donnent déjà l’impression d’être chez moi. L’engagement constant de l’équipe en moi m’a permis de me sentir incroyablement valorisé et le désir de l’équipe que je fasse partie de son avenir à long terme. en a fait une décision facile.

« Être recherché comme ça et que l’équipe me fasse autant confiance après seulement une demi-saison, cela signifie beaucoup. »

L’annonce du contrat de Piastri garantit que McLaren conservera son duo de pilotes actuel au moins jusqu’à la fin de la saison 2025, son coéquipier Lando Norris ayant conclu un nouvel accord avec l’équipe basée à Woking en février de cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz est dans le paddock alors qu’il passe en revue toutes les plus grandes histoires du Grand Prix de Singapour 2023 Ted Kravitz est dans le paddock alors qu’il passe en revue toutes les plus grandes histoires du Grand Prix de Singapour 2023

Cela fait suite à une solide performance de l’équipe lors du Grand Prix de Singapour le week-end dernier, où Norris a obtenu sa troisième deuxième place de l’année et où Piastri s’est remis des qualifications en 17e place pour terminer septième.

Le PDG de McLaren, Zak Brown, était ravi d’accepter une prolongation de contrat avec Piastri et pense qu’il montre déjà un aperçu de son potentiel.

« C’est un talent incroyable et un atout pour l’équipe, donc c’est fantastique de s’engager les uns envers les autres sur le long terme », a déclaré Brown.

« Oscar prouve déjà ce qu’il peut faire sur la piste et a joué un rôle déterminant dans le redressement que nous avons connu jusqu’à présent cette saison.

« Il s’intègre brillamment dans l’équipe et est vraiment apprécié par toute la famille McLaren Racing. Je suis impatient de voir comment il continue de grandir sur et hors piste. »