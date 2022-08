Oscar Piastri dit qu’il n’a pas signé de contrat Alpine pour 2023

Le pilote de réserve de l’équipe Alpine Formula One, Oscar Piastri, a déclaré qu’il n’avait pas signé de contrat et qu’il ne courrait pas pour eux en 2023, peu de temps après que l’équipe a annoncé qu’il avait été promu à un siège de course.

“Je comprends que, sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d’après-midi indiquant que je piloterai pour eux l’année prochaine”, a tweeté Piastri.

“C’est faux et je n’ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine l’année prochaine.”

