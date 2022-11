Oscar Piastri: Alpine conclut un accord pour permettre la libération anticipée de McLaren pour le pilote sortant

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Andreas Seidl et Otmar Szafnauer discutent de la libération anticipée d’Oscar Piastri de son contrat avec Alpine pour piloter pour McLaren lors du test des jeunes pilotes d’Abu Dhabi.

Andreas Seidl et Otmar Szafnauer discutent de la libération anticipée d’Oscar Piastri de son contrat avec Alpine pour piloter pour McLaren lors du test des jeunes pilotes d’Abu Dhabi.

Alpine a conclu un accord pour permettre à Oscar Piastri une libération anticipée de son contrat, permettant au pilote McLaren 2023 de participer à un test de fin de saison avec sa nouvelle équipe.

Piastri a été au centre d’une controverse majeure sur la Formule 1 cet été alors qu’Alpine annonçait qu’il remplacerait Fernando Alonso, avant que l’Australien de 21 ans ne se tourne vers les réseaux sociaux pour nier tout accord avec l’équipe française.

Il a été confirmé plus tard que Piastri avait signé un accord pour remplacer Daniel Ricciardo chez McLaren, la saga étant finalement réglée par une décision du Conseil de reconnaissance des contrats, qui a autorisé sa décision.

Un mauvais sentiment persistait chez Alpine, avec qui Piastri était pilote de réserve depuis 2019 alors qu’il s’était imposé comme l’un des juniors les plus titrés du sport automobile, mais le directeur de l’équipe, Otmar Szafnauer, a confirmé samedi qu’un accord avait maintenant été conclu avec McLaren.

“La saison touche à sa fin et il était temps de parvenir à un accord, et nous l’avons fait”, a déclaré Szafnauer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Australien Oscar Piastri envoie un message aux fans de McLaren, remercie Alpine et “a hâte de représenter la papaye”. L’Australien Oscar Piastri envoie un message aux fans de McLaren, remercie Alpine et “a hâte de représenter la papaye”.

“Nous sommes heureux qu’Oscar puisse commencer sa carrière McLaren après la dernière course à Abu Dhabi et faire le test.”

L’accord a permis à Piastri d’effectuer un test dans la voiture 2021 de McLaren en France la semaine dernière, et signifie également qu’il peut officiellement rejoindre McLaren lundi après la finale de la saison du week-end prochain à Abu Dhabi.

Cela permet à Piastri de participer au test de jeunes pilotes d’après-saison qui suivra à Abu Dhabi, ce qui lui donnera une première opportunité de piloter la voiture 2022 de McLaren.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nico Rosberg a été surpris de voir à quel point Alpine a mal géré la situation d’Oscar Piastri, affirmant qu’ils auraient dû rendre le contrat solide après avoir tant investi. Nico Rosberg a été surpris de voir à quel point Alpine a mal géré la situation d’Oscar Piastri, affirmant qu’ils auraient dû rendre le contrat solide après avoir tant investi.

“Je peux confirmer qu’en fin de compte, nous sommes parvenus à un accord de règlement avec toutes les parties impliquées, ce qui nous a permis de mettre Oscar dans une vieille voiture la semaine dernière au Paul Ricard pour faire un test privé”, a déclaré samedi le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, assis à ses côtés. Szafnauer lors de la conférence de presse.

“Cela nous permettra également de commencer officiellement à travailler avec Oscar lundi après la dernière course à Abu Dhabi, ce qui nous permettra également de le mettre dans la voiture actuelle lors du test des jeunes pilotes à Abu Dhabi, ce que nous sommes très C’est super pour nous et pour Oscar.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lando Norris adore affronter le nouveau coéquipier de McLaren, Oscar Piastri, la saison prochaine. Lando Norris adore affronter le nouveau coéquipier de McLaren, Oscar Piastri, la saison prochaine.

“Les kilomètres parcourus dans les voitures de F1 pour les pilotes de course sont désormais assez limités avec la réglementation en place, en particulier en ce qui concerne la conduite de la voiture actuelle, et c’est donc évidemment un test très important pour nous d’avoir une première lecture du côté d’Oscar également. sur notre voiture, et lui donner une première impression.”

Szafnauer a également confirmé que l’éventuel remplaçant d’Alonso, Pierre Gasly, qui vient d’AlphaTauri, obtiendra sa première expérience au volant de l’Alpine lors du test des jeunes pilotes à Abu Dhabi.

Alonso devrait également piloter pour sa nouvelle équipe Aston Martin, tandis que Nyck de Vries jouera pour AlphaTauri.