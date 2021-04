À une époque où TikTok, YouTube et d’autres vidéos de taille réduite sont visionnées de manière compulsive par des millions de personnes, on pourrait penser que les courts métrages pourraient attirer un peu plus l’attention. L’académie décerne des prix aux courts métrages dans pas moins de trois catégories, mais ils sont parfois traités comme une réflexion après coup, voire un endroit pour rationaliser une longue cérémonie. Pourtant, le court métrage demeure une forme d’art précieuse, avec des centaines de produits chaque année. Et parmi les caractéristiques qui accaparent l’attention, les candidats au short sont comme un monde dans un monde, un refuge pour ce qui ressemble parfois à des vestiges classiques. Même si les nominés ne reflètent pas toujours la gamme complète de la forme, ils sont la dernière étape sur un chemin coloré qui a commencé à l’âge d’or d’Hollywood dans le cadre de l’attraction principale. Ce qui suit est une brève histoire du court métrage de l’académie (avec un accent sur les courts métrages en direct par souci de brièveté). Les années 30 et 40: les classiques grand public

Les courts métrages étaient une plus grande partie du cinéma théâtral quand ils étaient encore montrés aux côtés de longs métrages, et les grands studios hollywoodiens les produisaient à la fois en action réelle et en animation. Les catégories d’Oscar du «meilleur sujet court», qui ont été ajoutées en 1932, ont d’abord été séparées en comédie et nouveauté, puis en une bobine et deux bobines, reflétant leur longueur.

Les pionniers du short Hal Roach et Mack Sennett étaient les premiers lauréats appropriés de ces prix, et Roach’s «La boîte à musique» reste un classique froid comme la pierre, mettant en vedette Laurel et Hardy, un piano et beaucoup trop de marches. Sennett est surtout connu pour semer joyeusement le chaos à l’écran des studios Keystone. Dans les années qui ont suivi, les Trois Stooges, le drôle d’humoriste Robert Benchley et les Petits coquins ont généralement été nominés, tout comme un sac à main accrocheur de récits de voyage sur la nature et de bibelots explicatifs. Deux piliers qui méritent d’être distingués sont Pete Smith de la MGM et Gordon Hollingshead de Warner Bros., qui ont remporté plus de 15 nominations chacun. Les exigences de la Seconde Guerre mondiale ont conduit à des nominés de propagande comme «Main Street on the March !,» «Londres peut le prendre!» et «Women at War». Une fois la guerre terminée, un prix spécial a été décerné au court métrage «The House I Live In», un plaidoyer pour la tolérance qui condamne également l’antisémitisme, mettant en vedette Frank Sinatra et réalisé par des personnalités hollywoodiennes qui seront bientôt sur la liste noire. Les années 50: Spectacles et expériences

Alors que les anciens départements de courts métrages des studios étaient fermés et que la télévision se profilait, les spectacles sur grand écran se sont avérés des nominés attrayants, ainsi que des enregistrements orchestraux de standards classiques. Disney a remporté des prix avec ses sorties nature «True-Life Adventure» («Bear Country»), ses circuits globe-trotter (des Samoa à la Suisse) et l’animation «Ben et moi», Qui demandait hardiment: Et si Benjamin Franklin avait eu une souris parlante pour un ami?