Oscar Isaac, Rachel Brosnahan et le tirage au sort d’une pièce négligée de Hansberry

C’était un après-midi récent dans une salle de répétition de la Brooklyn Academy of Music, où Kauffman et ses stars, les acteurs Rachel Brosnahan et Oscar Isaac, se préparaient pour le premier grand renouveau de la pièce à New York depuis une série de 14 représentations en 1972. Combinant le scénario publié avec des versions antérieures, la production de Kauffman devrait commencer les représentations samedi . Elle a réalisé une reprise de “Sign” au Chicago’s Théâtre Goodman en 2016 . Mais elle ne se sentait pas finie.

Ce n’était guère un flop. Les critiques étaient généralement admiratives et le soutien de la communauté théâtrale, qui s’est mobilisée pour que le spectacle continue, était sans faille. Parmi les nouvelles pièces qui ont ouvert cet automne, seules quelques-unes ont duré aussi longtemps. Mais contrairement à “A Raisin in the Sun”, le premier spectacle de Hansberry à Broadway, qui reste un incontournable des théâtres régionaux et des salles de classe du secondaire, “The Sign in Sidney Brustein’s Window” a été occulté, presque oublié.

Rita Moreno et Gabriel Dell dans le rôle du couple marié divisé de la pièce dans la production de 1964 à Broadway de “The Sign in Sidney Brustein’s Window”.

Quelques jours plus tôt, je regardais une demi-douzaine d’acteurs, pour la plupart hors livre, tremper leurs orteils, négocier une scène animée qui touchait – sardoniquement, sincèrement – ​​aux questions de race, de sexe et de sexualité. Le panneau lui-même, une affiche de campagne pour un politicien local, n’avait pas encore été accroché, ce qui a conduit à des blagues : Le panneau sur le balcon de Sidney Brustein, Le panneau sur l’escalier de secours de Sidney Brustein. Les acteurs ont navigué sur les rythmes particuliers de la scène et ses nombreux accessoires : cigarettes, cendriers, corbeille de fruits, bouteilles d’alcool.

“Je ne sais pas où cela ira”, a déclaré Brosnahan, tenant un verre.

Kauffman a répondu: “C’est le plaisir de la répétition.”

“Sign” se déroule à Greenwich Village en 1964, un territoire plus ou moins familier à la fois à Isaac (“Inside Llewyn Davis”) et à Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”). Dédié aux « engagés partout », le scénario oscille entre le naturalisme et un style poétique plus exacerbé. En son centre se trouve le mariage tendu entre Sidney (Isaac), propriétaire d’une petite entreprise et ancien idéaliste, et Iris (Brosnahan), une future actrice. Tout autour d’eux, ce sont les tumultes de l’époque, qui sont aussi les tumultes de notre temps, chaque personnage mesurant le gouffre entre qui il était, qui il est et qui il aimerait devenir. En explorant les allégeances de Sidney, dont certaines sont mal placées, et la tentative d’autodétermination d’Iris, la pièce soulève des questions de loyautés, d’identités et d’habitudes d’esprit concurrentes.

James Baldwin , qui était l’ami de Hansberry, s’est décrit, dans un discours qu’il a prononcé pour collecter des fonds, comme profondément ému par la pièce. “S’il ne peut pas survivre, alors nous avons des problèmes”, a-t-il dit, “car il ne s’agit de rien de moins que de notre responsabilité envers nous-mêmes et les uns envers les autres”.