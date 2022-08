Oscar Isaac explique le moment viral du tapis rouge avec Jessica Chastain

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

En septembre 2021, Oscar Isaac et Jessica Chastain étaient les vedettes d’une vidéo virale de leur apparition au Festival international du film de Venise en 2021 pour promouvoir leur émission “Scènes d’un mariage”, où le couple semblait peut-être un peu trop à l’aise l’un avec l’autre .

Dans la vidéo virale, les deux posaient les bras l’un autour de l’autre pour des photos. Rien ne semblait hors de l’ordinaire jusqu’à ce qu’Isaac apparaisse pour embrasser et renifler les aisselles de Chastain. Isaac a récemment pris la parole sur “Le spectacle de Jess Cagle” de SiriusXM où il a offert une explication pour le reniflement étrange en se comparant lui-même et Chastain aux vers plats.

“Vous savez, vous pouvez les couper en une centaine de morceaux et ils feront pousser un tout nouveau ver à partir du petit morceau. Donc, ils sont fondamentalement immortels et ils ont travaillé au niveau cellulaire où ils sont voyant que les cellules se parlent en quelque sorte par l’électricité et décident en quelque sorte: “D’accord, vous allez faire la tête.” ‘Très bien, je vais faire la queue’… ils communiquent à travers une sorte de situation électro-magnétique”, a expliqué Isaac.

Maintenant, comment tout cela est-il lié au comportement intéressant entre les deux acteurs ? L’acteur de “Moon Knight” a déclaré que c’était parce que tout ce processus était similaire à la façon dont lui et Chastain communiquaient entre eux.

“Peut-être devrions-nous utiliser un langage humain plus réel pour parler au lieu de renifler une aisselle et de faire des choses comme ça”, a déclaré Isaac. “C’est un peu ce qui commence à arriver et peu importe à quel point nous nous ennuyons, peu importe ce qui se passe, c’est comme, quand vous nous réunissez, c’est comme, c’est juste d’autres choses qui se passent qui nous font pousser deux têtes. ”

Chastain a parlé de ce moment en septembre dernier sur le émission “Aujourd’hui”, mais avait une explication beaucoup plus simple pour l’étrange situation.

“Nous avons tous été enfermés dans nos maisons pendant si longtemps. Quand cette vidéo est devenue virale, je me suis dit : ‘Les gens ont juste besoin de voir les gens se toucher et se tenir”, a expliqué l’actrice de “The 355”. Elle a également expliqué comment les deux sont allés à l’université ensemble et ont été amis pendant une grande partie de leur vie et se connaissent extrêmement bien. Elle a évoqué le fait qu’ils se connaissent si bien qu’ils peuvent “presque se lire dans les pensées de l’autre”.