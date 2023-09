Oscar Health nomme d’anciens dirigeants d’Aetna et recrute davantage de personnes dans le domaine de la santé numérique

Compagnie d’assurance maladie basée à New York et basée à la technologie Oscar Health a annoncé la nomination de Kerry Sain au poste de vice-président exécutif de +Oscar et de Steven Kelmar au poste de vice-président exécutif et chef de cabinet du PDG.

Oscar Santé a lancé +Oscar en 2021. La plateforme offre aux régimes de santé régionaux et parrainés par les prestataires les services et les capacités technologiques des régimes de santé plus étendus.

Sain occupait auparavant le poste de directeur de la croissance commerciale pour Aetna, supervisant les activités médicales des marchés commerciaux. Chez +Oscar, elle supervisera la stratégie de commercialisation de l’entreprise.

Kelmar a également occupé un rôle de direction chez Aetna en tant que chef de cabinet, vice-président exécutif et chef de la stratégie pour le bureau du président-directeur général de la société de soins de santé. Il a également servi autrefois comme Vice-président principal de la mise en œuvre de la stratégie chez CVS Health et secrétaire adjoint au ministère américain de la Santé et des Services sociaux sous l’administration du président George HW Bush.

Chez Oscar Health, Kelmar contribuera à orienter la stratégie d’entreprise et les processus de direction de l’entreprise.

« Steve apporte une expérience incroyable en matière d’accélération de la création de valeur et des performances de l’entreprise. C’est un collègue de confiance de longue date qui rejoint Oscar à un moment charnière de l’histoire – avec des objectifs stratégiques, comme atteindre la rentabilité, à portée de main. Je suis convaincu que Steve « Un leadership inestimable et un profond alignement sur notre mission nous aideront à nous guider dans notre prochaine phase de croissance et à propulser l’avenir d’Oscar vers l’avant », a déclaré Mark Bertolini, PDG d’Oscar, dans un communiqué.

Plateforme virtuelle de psychiatrie et de thérapie basée au New Jersey Array Behavioral Care a nommé Shannon Werb au poste de directrice générale de la société, le Dr Sara Gotheridge au poste de médecin-chef et Ben Schlang au poste de directeur financier.

Werb était auparavant directeur des opérations chez un fournisseur de soins à domicile basé à Denver DispatchHealth, et avant cela, il était président et chef de l’exploitation de la société de télémédecine et de radiologie vRad.

Gotheridge supervisera les services cliniques de l’entreprise, s’associera à l’équipe opérationnelle d’Array pour garantir une prestation de soins de qualité et maintenir une pratique clinique active. Schlang supervisera les opérations financières de l’entreprise.

Schlang travaille chez Array depuis près de six ans en tant que membre de l’un des investisseurs institutionnels de la société, Harbour Point Capital. Harbour a contribué au récent projet d’Array Cycle de financement de 25 millions de dollars en janvier, dirigé par CVS Health.

La société de technologie médicale Elucid, basée à Boston, qui propose un logiciel d’analyse d’imagerie basé sur l’IA pour les maladies cardiovasculaires, a embauché Windi Hary en tant que vice-président senior des affaires réglementaires et de la gestion de la qualité.

Hary a conseillé et dirigé la conception réglementaire, les dépôts et la gestion de la qualité pour les exigences réglementaires des États-Unis, du Japon, du Canada et de l’Union européenne. Elle était directrice de la réglementation et de la qualité chez HeartFlow, qui crée des modèles cardiaques informatisés pour traiter les maladies coronariennes, et a auparavant travaillé huit ans chez Philips Healthcare.

« L’opportunité de rejoindre Elucid a été extrêmement excitante pour moi en raison de son logiciel incroyable, ainsi que de sa culture d’entreprise et de son équipe remarquable », a déclaré Hary dans un communiqué. « Dès le premier jour, je m’engage à travailler avec le reste de l’équipe de direction – et l’ensemble de l’entreprise – pour garantir que nos efforts réglementaires, de développement et commerciaux sont rigoureux afin que nous puissions réaliser la mission d’Elucid : lutter contre les maladies cardiovasculaires.