L’ancien milieu de terrain de Chelsea, Oscar, a expliqué pourquoi Mohamed Salah et Kevin De Bruyne ont lutté pendant leurs séjours à Stamford Bridge.

L’attaquant de Liverpool Salah et le milieu de terrain de Manchester City De Bruyne sont deux des plus grandes stars de la Premier League, mais tous deux ont enduré des passages oubliables dans l’ouest de Londres.

De Bruyne n’a fait que neuf apparitions pour les Blues pendant deux ans sur leurs livres – dont la moitié a été prêtée au Werder Brême – avant de partir pour Wolfsburg.

Salah est arrivé alors que De Bruyne était parti en janvier 2014, mais il – comme le Belge – n’a pas réussi à faire impression à Chelsea, marquant deux buts en 19 matchs avant de rejoindre la Roma en 2016.

Oscar – qui a été témoin des mandats des deux joueurs à Chelsea – pense que Salah a eu des problèmes de confiance et que De Bruyne a été gêné par des blessures.

« De Bruyne m’a même donné une passe décisive », a déclaré le Brésilien Football jaune et vert. « Il y avait une formation où [Eden] Hazard, De Bruyne et moi avons joué au milieu de terrain et cela a bien fonctionné. Il n’a eu que quelques occasions, a bien joué mais s’est blessé.

«Je suppose que ne pas être cohérent dans un club qui avait de nombreuses options au centre du parc signifiait qu’il n’était pas un bon ajustement à l’époque.

«Avec Salah, c’était différent. Il était imparable pendant l’entraînement, mais toujours timide et calme en dehors du terrain.